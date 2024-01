Miles de personas se concentran en Madrid convocadas por el PP contra la amnistía: «No hay terrorismo bueno o malo»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

A 48 horas de la votación de la ley de amnistía en el Congreso, miles de personas -70.000 según el PP, 45.000 según la delegación del gobierno español- se han reunido este domingo la plaza Espanya de Madrid convocadas por los populares bajo el lema «Una España fuerte». En un acto donde han hablado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, los populares han acusado al gobierno español de pretender dejar sin respuesta penal lo que han calificado de «terrorismo» independentista, y han acusado al gobierno de Pedro Sánchez de «perseguir» al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. «España no se vende», ha clamado al líder del PP.

«No hay terrorismo bueno o malo», ha dicho Feijóo, sino la acción «de un gobierno nefasto que no tiene vergüenza» que «ha cambiado impunidad para poder» y ha creado «una casta de políticos e intocables» y delitos «que tienen que ser perseguidos o no según quien los comete». Para Feijóo, este gobierno es «la peor versión de la política» y «la peor perversión de la justicia», porque «no tiene límites».

En este primer acto de la caravana que el PP promete llevar a todo el Estado en los próximos meses, Feijoo ha asegurado que Sánchez pasará a la historia por sus «mentiras» y su «codicia». «En definitiva, para venderse él, el PSOE y poner en venta España». «Han soltado una tormenta de dignidad en toda España que cada día es mayor, más fuerte y tiene más gente», porque «cada día somos más», ha dicho al líder del PP.

En este marco, ha prometido que su formación defenderá «la justicia, la igualdad y la Constitución». «Estamos para derivar el muro del 'sanchismo'» de la mano «de una mayoría de españoles que crece cada día». «No tengan ninguna duda que España no calla ni se dejará engañar, porque España no se vende, y menos en nombre de aquellos a los cuales no les interesa España», ha sentenciado.

«Se tarde el que se tarde, aquí estaremos de pie defendiendo nuestro país, nuestros principios y volviendo a la concordia y la convivencia», ha dicho Feijóo. Porque finalmente «derrocaremos un muro construido con arrogancia y mentiras, y lo haremos con la verdad, el sentido común, la Constitución y unidos», porque «ningún español viva donde viva merece la condena de la miseria política, económica y moral».

Octava gran manifestación

Ha estado la octava gran manifestación contra la amnistía en el Estado organizada o capitalizada por los populares, y forma parte de la iniciativa anunciada por el PP a nivel social, jurídico y político contra los pactos «ocultos» y «clandestinos» del gobierno de Pedro Sánchez con ERC y Junts, y en defensa de la «igualdad» y la «solidaridad» entre españoles.

Aznar, Rajoy, Montserrat y Sánchez-Camacho

Una vez más, han participado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. La concentración también ha contado con la presencia de los expresidentes del gobierno español José Maria Aznar y Mariano Rajoy, que no han tomado la palabra. También ha asistido, entre otros, la eurodiputada Dolors Montserrat, el concejal de Barcelona Daniel Sirera y la expresidenta del PPC Alícia Sánchez-Camacho.

La concentración ha ido precedida por otra iniciativa del PP en los municipios donde gobierna. Los más de 3.500 alcaldes del PP firmaron este sábado un manifiesto contra la «ruptura» de la igualdad y la «corrupción moral» del gobierno de Sánchez. «No existe terrorismo bueno, el terrorismo es terrorismo» y «siempre viola los derechos humanos». «Reclamamos que no existe 'terrorismo bueno' y que todo acto terrorista sea investigado y condenado», dice el documento.

Almeida y Ayuso claman contra el «terrorismo»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida ha advertido que el PP seguirá en la calle contra la amnistía. Según Alemida es una «ofensa» que se diga que hay «terrorismo bueno o malo» porque «los terroristas tienen que acabar en la prisión», y Sánchez tendría que mirar a los ojos» de los policías heridos a las protestas contra la sentencia y decirlos que «su sacrificio no valió por nada». «Aquello fue terrorismo, que quede claro», ha afirmado al alcalde de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al gobierno español de «perseguir» al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garcia Castellón, y ha preguntado a las instituciones europeas que «escuchen» lo que está pasando en España, dónde el gobierno español «pacta con el crimen».

«El gobierno está borrando artículos del Código Penal, redacta leyes a conveniencia y desbarata el estado de derecho a gran velocidad», ha dicho Ayuso, que ha sentenciado que en Cataluña hubo «terrorismo» para «acabar con infraestructuras críticas». «Ahora hay terrorismo bueno, porque quieren confundir vandalismo con terrorismo», ha dicho.

La respuesta del PSOE

La portavoz del socialista, Esther Peña, ha señalado que «la derecha nunca sale a la calle para reivindicar un derecho», sino que «se moviliza desde el odio, el rencor y el agravio para deslegitimar y reclamar el poder.» Lo ha dicho desde un acto preelectoral en Galicia, al municipio de Redondela (Pontevedra). La diputada por Burgos ha apuntado también que el PP «puede gobernar con el ideario» de la ultraderecha. «El PP ya no es el que era, el miedo ya no es Vox» ha remachado. Peña ha subrayado que «hay que reconocer la originalidad organizando una manifestación para criticar un gobierno porque sube las pensiones, abarata la electricidad y rebaja la lista de la compra».

En esta línea, la portavoz socialista ha hecho un llamamiento a los pensionistas que se manifiestan contra la amnistía en Madrid a preguntar en Feijóo por qué el PP votó en contra a la revalorización de las pensiones y ha recordado al líder de los populares que «España ni se cae, ni se hunde, ni se rompe». «España va en la buena dirección», ha dicho mientras comentaba las cifras de ocupación. «España avanza a pesar del ruido y los insultos de la derecha y de la ultraderecha», ha afirmado.