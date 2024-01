Los eurodiputados de Comuns, ERC, Junts y PSC creen que la ley de amnistía se aplicará y los de Cs, PP y Vox dicen que no

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los eurodiputados de Cataluña en Común, ERC, Juntos y PSC consideran que la ley de amnistía se podrá aplicar, y que en consecuencia los políticos independentistas exiliados podrán volver al país. Por el contrario, los eurodiputados de Cs, PP y Vox opinan que no. Es una de las conclusiones surgidas del debate organizado por TVE Cataluña que representantes de los siete partidos han mantenido en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas, en un programa especial por hacer balance de la legislatura europea que ahora se acaba. Los partidos han conformado también dos bloques ante la cuestión de si el catalán será oficial en Europa. En este tema, sin embargo, el PSC no se ha mostrado tan contundente, y el eurodiputado Javi López ha admitido que el hito es «difícil».

El eurodiputado de Junts Toni Comín ha calculado que «antes de que acabe el mes de junio» la ley se tiene que haber aplicado a sus beneficiarios, y ha asegurado que la norma supone «devolver España en la Unión Europea».

Desde el PSC, Javi López ha recordado que lo que se pretende es «la normalización de la vida política y social del país» y ha recordado que la amnistía es una herramienta «que existe a otras constituciones dentro de Europa». Se trata, ha dicho el socialista contestando a Comín, «de devolver también Catalunya a Europa respetando la Constitución y el Estatuto».

En opinión de la republicana Diana Riba, la ley de amnistía se aprobará. Sin embargo ha dado por hecho que «después vendrán los recursos, porque la derecha y la extrema derecha ya los están anunciando». También ha considerado que las leyes de amnistía son «la normalidad» en Europa, y ha recordado que desde la Segunda Guerra Mundial se han aprobado una quincuagésima.

En el mismo sentido, la eurodiputada de Catalunya en Comú, Júlia Miralles, ha afirmado que la ley de amnistía se está tramitando «con toda seguridad jurídica» y ha acusado al PP de hacer una «oposición irresponsable» a Europa y a España.

En el bloque del no, el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha dicho que no se trata de una ley, sino de «el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez por siete votos a cambio de dar impunidad e inmunidad a unos delincuentes, a unos presuntos delincuentes y a unos investigados por la justicia» y ha asegurado que «habrá una prejudicial» y la ley de amnistía no se aplicará.

Un sentimiento que ha compartido con el popular Javier García-Margallo, que ha dudado «enormemente» de que se pueda aplicar y que también ha subrayado que la norma se ha planteado como «una transacción mercantil». Al mismo tiempo ha replicado en Riba que ninguna de las cincuenta leyes de amnistía aprobadas en Europa han amparado «delitos de malversación y de terrorismo». Desde Vox, Jorge Buxadé también ha dicho que no se aplicará porque es una norma contraria a la Constitución y al Tratado de la Unión Europea».

El catalán en Europa

En torno a la oficialidad del catalán en Europa, Margallo ha considerado «complicado» conseguir una votación unánime (obligatoria) para remodelar el reglamento. «Es una promesa que Sánchez sabe que no se cumplirá», ha dicho.

López ha recordado que el «compromiso» del gobierno español es trabajar para conseguir el hito, aunque no ha escondido que se trata de un objetivo «difícil».

Para Riba «es una anomalía» que una lengua hablada por diez millones de personas no sea oficial en Europa, y se ha mostrado confiada que algún día tendrá que llegar.

Buxadé, en cambio, ha recordado que el Consejo de la Unión Europea «ya puso de manifiesto que no está por eso», y también ha considerado que «forma parte del engaño de Sánchez».

Cañas, por su lado, tampoco ha visto factible que la medida se llegue a sacar adelante.

En el lado contrario, Comín también ha defendido la iniciativa y ha acusado el bloque de la derecha españolista de no aceptar la «diversidad plural de España». Por eso, ha añadido, «el independentismo es mayoritario en Cataluña», una afirmación que ha motivado las discrepancias del representante del PSC.

Balance de legislatura

Más allá de estas cuestiones, los eurodiputados han hecho balance de una legislatura que empezaba con el pacto verde en la agenda pero que enseguida quedó marcada por la pandemia de la covid y por la guerra de Ucrania. Sobre la primera cuestión, se ha defendido de manera mayoritaria que la Unión Europea reaccionó protegiendo a las familias, a diferencia de la receta austera ante la crisis financiera del 2008.

Con respecto a la guerra de Ucrania, también han considerado que la respuesta de la UE ha sido adecuada, a diferencia de la que el club de los 28 ha hecho ante la crisis del Oriente Medio. En la cuestión de Gaza ha habido opiniones dispares, con eurodiputados criticando la acción israelí y eurodiputados condenando las acciones terroristas de Hamás.