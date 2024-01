Pedro Sánchez recuerda que la expulsión de migrantes es «competencia de la administración central»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha hablado sobre la delegación de competencias de inmigración en Cataluña y ha recordado que la expulsión de migrantes es competencia exclusiva del Estado. «Les materias vinculadas con la expulsión de los migrantes son competencia de la administración general del Estado (...) Y eso no es que lo diga yo, lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo dice el pacto de migración y asilo que acabamos de firmar hace dos meses», ha querido dejar claro Sánchez en una entrevista dominical en El País. En paralelo, el presidente español ha adelantado que piensa reunirse con Puigdemont una vez se apruebe la ley de amnistía. «Mi intención se hacerlo después. Y también con Junqueras», ha puntualizado.

«Es lógico. Si estamos normalizando la situación en Cataluña, si nosotros hemos indultado previamente a estos líderes independentistas y en otros, si procedemos a un hecho trascendente como es la amnistía, pues es evidente que tendremos que encontrarnos y hablar», ha reflexionado en voz alta Sánchez, sobre este futuro encuentro con Puigdemont y Junqueras. De hecho, el presidente español ha reiterado que es «imposible gobernar España si no se asume la pluralidad política y la diversidad territorial de nuestro país». «Estamos haciendo una cosa muy importante para la convivencia: que partidos independentistas que anteayer se negaban a investir a un presidente del gobierno español, o incluso participar en la gobernabilidad del país, hoy lo estén haciendo», ha recalcado Sánchez.

«No están discutiendo sobre la independencia, sino sobre el IVA del aceite de oliva»

«Hoy no están discutiendo sobre la declaración de independencia, están discutiendo sobre cuál será el IVA del aceite de oliva, o cuál será el abono y la bonificación al transporte público en los diferentes territorios», ha comentado el presidente español, que niega cualquier tipo de «chantaje». «Eso es bastante curioso. La derecha cuando gobierna y pacta con el nacionalismo periférico, resulta que es sinónimo de sentido de Estado. Cuando lo hace la izquierda, lo que estamos haciendo es poco menos que hacer chantaje o vender a trozos España», ha ironizado Sánchez. «¿Nos creemos realmente que vivimos en un Estado autonómico, sí o no? Si nos lo creemos, no podemos concebir que las competencias compartidas son una cesión y un chantaje», ha lanzado el presidente español, que ha vuelto a hablar sobre la delegación de competencias de inmigración en Cataluña.

«En este caso cedemos lo que está reconocido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña en materia de política migratoria. Ellos pedirán lógicamente las competencias que consideren», ha constatado Sánchez. «Evidentemente, tendremos que hablar con la Generalitat, con el Gobierno. Sin embargo, finalmente, es un trámite parlamentario que exigirá que todas las fuerzas políticas ponemos en marcha todas nuestras políticas y llegamos a un punto de acuerdo», ha concluido Sánchez.