Iberia cifra el seguimiento del segundo día de huelga en los servicios de tierra en el 16,5% y dice que la puntualidad es del 80%

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Iberia ha cifrado el seguimiento del segundo día de huelga en los servicios de tierra en el 16,5% y ha asegurado que la puntualidad de los vuelos se ha situado en el 80%, de acuerdo con los datos correspondientes a las nueve y media del mañana facilitadas por la compañía. Según explica, este dato se calcula teniendo en cuenta a los empleados que no estaban llamados a cubrir servicios mínimos ni tampoco son baja por enfermedad y por tanto no han ido a trabajar porque siguen la protesta convocada por los sindicatos contra la decisión de Iberia de no optar para autohandling en los aeropuertos donde perdió el concurso. Por otra parte, la aerolínea ha asegurado que ya ha devuelto la mayoría de maletas que ayer no pudieron cargarse en Barcelona Bilbao.

En el caso de los vuelos desde la ciudad vasca, viajaron por la tarde por carretera y su situación ya ha quedado regularizada mientras que los equipajes de la capital catalana lo hicieron en vuelos posteriores y el servicio ha quedado normalizado en gran parte, según afirma.

En un comunicado, Iberia ha reiterado sus disculpas a los viajeros por las molestias causadas por la huelga y ha agradecido la «comprensión y paciencia» de sus clientes.

Este viernes por la tarde, uno de los sindicatos convocantes, USO, afirmó que la protesta había «dejado huella» tras los problemas no solo con la gestión de las maletas en Barcelona y Bilbao sino también en Mallorca y Málaga.

Horas antes, los sindicatos UGT y CCOO se manifestaron en la T1 del aeropuerto de El Prat. El secretario general de UGT, Camil Ros, dejó entrever que la aerolínea se había dejado perder el concurso de Aena para facilitar la salida de trabajadores de la compañía con puestos de trabajo de calidad y cargó contra la compañía por «aumentar la precariedad».

A su vez, la directora de Recursos Humanos de los aeropuertos de la compañía aérea, Celia Martínez Calderón, negó la acusación de Ros y destacó «el esfuerzo» y la apuesta por conseguir el servicio en todos los aeropuertos. Martínez reiteró que los trabajadores subrogados -unos 2.000 trabajadores en El Prat y unos 4.000 en el conjunto del estado español- mantendrían las condiciones salariales y extrasalariales así como el resto de derechos.