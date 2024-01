Iberia cifra el seguimiento del segundo día de huelga a los servicios de tierra en el 15,84% y dice que la puntualidad es del 77%

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Iberia ha cifrado el seguimiento del segundo día de huelga a los servicios del tierra en el 15,84% y ha asegurado que la puntualidad de los vuelos se ha situado en el 77%, según los datos correspondientes a las 18.30 horas de este sábado facilitadas por la compañía. El dato se calcula teniendo en cuenta los empleados que no estaban llamados a cubrir servicios mínimos ni tampoco son baja por enfermedad y por lo tanto no han ido a trabajar porque siguen la protesta convocada por los sindicatos contra la decisión de Iberia de no optar por hacer autohandling en los aeropuertos donde perdió el concurso. Por otra parte, la aerolínea ha asegurado que se están cumpliendo los servicios mínimos en todos los aeropuertos.

Este sábado se habían programado 456 vuelos del Grupo Iberia –que incluye Iberia, Vueling y Air Nostrum- y a las 18.30 horas ya han operado 317. La compañía ha admitido incidentes a Gran Canaria con la carga de maletas y ha explicado que está organizando el envío del equipaje en vuelos posteriores para que los viajeros lo puedan recibir el más bien posible.