Detectados 5 nuevos casos de peste porcina en la zona de alto riesgo que elevan el total a 232

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado este jueves la detección de 5 nuevos positivos de peste porcina africana en la zona de alto riesgo. La cifra total ya se eleva a los 232 casos. El conseller también ha compartido un “dato positivo” confirmando que, de las 213 muestras que se han hecho en los últimos días, entre las capturas y los animales encontrados muertos, sólo un 2,3% han dado positivo.

Ordeig ha asegurado que están acelerando las capturas con un sistema de rastreo “muy importante”. También ha añadido que se han movilizado 24 millones de euros destinados al mando avanzado, donde ha asegurado que hay 750 efectivos trabajando para combatir la PPA “siete días a la semana”.

Ordeig ha actualizado estos datos durante su intervención durante la interpelación de Alianza en el Gobierno sobre las políticas agrarias.

El conseller también ha mostrado su preocupación ante las consecuencias de la guerra en el Irán, poniendo el foco en “el aumento del gasóleo y de los fertilizantes”.