Paneque cierra la puerta a la gratuidad de la C-32 por las obras en el Garraf después de las demandas de alcaldes

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha cerrado la puerta a la gratuidad de la C-32 por las obras en los túneles del Garraf, como habían pedido alcaldes de municipios de la zona. En respuesta a una interpelación de ERC en el pleno, Paneque ha insistido en que no ven ni conveniente ni necesario levantar los peajes en esta vía.

Por una parte, ha dicho, porque «no se trata de dar el mensaje» de llevar a los usuarios hacia el vehículo privado, y, por otra parte, porque ha remarcado que «no necesariamente garantizaría una mejor movilidad». Con todo, la consejera de Territori ha abierto la puerta a aplicar mejoras en el plan alternativo que tanto los ayuntamientos como los grupos parlamentarios les propongan, siempre que sean factibles.

En su intervención, Paneque ha remarcado que levantar peajes «no siempre va en beneficio de una mejor fluidez del tráfico» y ha defendido que los recursos se destinen a reforzar las alternativas en transporte público.

En todo caso, la consejera ha insistido en que tanto los ayuntamientos como los grupos parlamentarios pueden proponer mejoras en el plan alternativo y que el Departamento las aplicará si ve que son factibles y que pueden ayudar, tal como, ha dicho, se hizo en el caso del R3. «Con pocos ajustes en la primera semana, conseguimos un plan de transporte que garantizaba la movilidad de las personas», ha subrayado.