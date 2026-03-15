Illa pide «responsabilidad» a ERC: «Yo aprobé sus presupuestos y ahora les toca a ellos aprobar los míos»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido «responsabilidad» a ERC con los presupuestos y le ha recordado: «En el pasado fui yo quien aprobó los presupuestos de Esquerra. Y hoy tiene que ser ERC quien tiene que aprobar los de mi Govern», ha señalado Isla en una entrevista en 'La Vanguardia'.

«Es lo que necesita el país. Hay margen de acuerdo y pienso agotarlo», ha querido dejar claro al presidente de la Generalitat, que ha reiterado que cumplirá con la cesión del IRPF a la Generalitat. «Lo que no podemos es subordinar la aprobación de las cuentas, que son necesarias para el país, a otras cuestiones», ha recalcado Illa, que igualmente ha afirmado que convocar elecciones «no sería la mejor idea» ante el actual momento de incertidumbre global.

«No es lo que quiero ni es lo que tengo en la cabeza. En esta situación, hay gente que se angustia, hay riesgos obvios en el entorno internacional», ha añadido el presidente de la Generalitat. «En vista de la situación que hay a escala internacional, con el ataque de los Estados Unidos y la situación en Irán, el mejor escudo social son los presupuestos», ha reflexionado en voz alta Illa.

«Ante la incertidumbre global, la estabilidad es la mejor respuesta, y la estabilidad significa tener presupuestos. Este es mi análisis de la situación, y es en la dirección en que trabajo», ha insistido el presidente catalán. «Es el momento que los progresistas tenemos que estar unidos ante discursos populistas y autoritarios, y ante un entorno internacional en que impera la ley del más fuerte», ha remachado Illa.

« Feijóo no será presidente de España ni vicepresidente de Abascal »

Por otra parte, el presidente de la Generalitat ha recalcado que su ejecutivo estudia «diferentes medidas» para abordar las consecuencias del conflicto en el Oriente Medio. «Tenemos que estar preocupados, pero no alarmados. Me gustaría hacer un llamamiento a la prudencia», ha apuntado a Illa.

«Si usted me pregunta si tenemos que tomar medidas en materia de fiscalidad, realmente no es el primero que me viene a la cabeza. Tenemos que proteger el tejido productivo y evitar que esta situación provoque que algunos sectores económicos tengan ganancias desorbitadas a costa de otros sectores», ha puesto sobre la mesa el presidente de la Generalitat. «Acabamos de ver qué ha pasado en la guerra de Ucrania. Y también tenemos que evitar que las clases trabajadoras y medias paguen un precio excesivo», ha valorado Illa.

Finalmente, el presidente de la Generalitat se ha mostrado muy crítico con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha sentenciado que «no será presidente de España ni vicepresidente de Abascal». «Y Pedro Sánchez volverá a ser presidente de España. Y eso irá muy bien a Cataluña, a España, y a la Unión Europea», ha continuado Illa.

«Feijóo me ha decepcionado porque no ha defendido el catalán, el euskera ni el gallego. ¿Usted cree que se puede decir por parte de miembros de su partido, y él quedar en silencio, que el catalán, el gallego y el euskera son lenguas provincianas?», ha cuestionado el presidente de la Generalitat.

«Hay momentos que hay que tener muy claro qué se tiene que hacer. Y el episodio que vimos en Valencia merecía una actuación más contundente por parte de quien es el máximo dirigente del PP», ha concluido Illa.