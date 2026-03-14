La patronal de gasolineras critica la “inacción” del gobierno por el precio del petróleo

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) acusa al gobierno español "de inacción" ante la crisis energética por el precio del petróleo. La patronato acusa al estado español de estar obteniendo una recaudación extra por el IVA de 7 céntimos por litro en el combustible y advierte que la subida de precios "está destruyendo la demanda" y pone en riesgo la viabilidad de las gasolineras. "Es inaceptable que la Administración haga caja a costa del sacrificio de los ciudadanos y la viabilidad de nuestras empresas", aseguran en un comunicado-

En este sentido, dicen que si el mes de marzo acabara sin más subidas de precio, las arcas públicas tendrían una recaudación extraordinaria de 180 millones de euros "sólo por el mayor ingreso del IVA de los combustibles". Al respecto, la confederación niega rotundamente que las estaciones de servicio se estén "beneficiando" de la situación. Por el contrario, dicen que los márgenes de beneficio se han reducido. "Les estaciones están absorbiendo parte de las subidas de los costes aprovisionamiento para no perder clientes, trabajando en muchos casos al límite de la rentabilidad," añaden.

En más, afirman que el coste de llenar un camión cisterna se han disparado y que eso obliga a los empresarios a buscar financiación extra para mantener su stock operativo y la actividad diaria. Con todo, dicen que la situación muestra señales claras de destrucción de la demanda. "El precio ha alcanzado un límite que está obligando a los ciudadanos a limitar sus desplazamientos", añaden. "Si no se bajan los impuestos de manera inmediata, nos enfrentamos a una parálisis económica", concluyen.

Por otra parte, la CEEES valora positivamente las medidas que prepara el ejecutivo para aliviar el impacto en colectivos como los agricultores o los transportistas, pero recuerda que las pymes del sector de las estaciones de servicio también son "víctimas" de las consecuencias económicas de la guerra. Por eso, propone un iva del 10% por los carburantes de la automoción y una reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos, compensada por un mayor ingreso en concepto de IVA.