La red ferroviaria catalana superará las 200 limitaciones temporales de velocidad por cuarta semana consecutiva

La red ferroviaria catalana sumará la cuarta semana consecutiva con más de 200 tramos con limitaciones temporales de velocidad, según se desprende del Documento Semanal de Limitaciones Temporales de Velocidad que elabora Adif y en las cuales ha tenido acceso a la ACN.

En concreto, la próxima semana habrá 202, dieciséis menos que esta semana, y afectarán a un total de 176,8 kilómetros a lo largo de la red, unos diez menos que estos últimos días. Entre las novedades hay que el administrador ferroviario ha levantado casi todas las restricciones en el tramo entre Maçanet-Massanes y Blanes (R1 y RG1), y tan sólo ha dejado una de 2 kilómetros por dónde los trenes tendrán que circular a un máximo de 70 km/h.

Al RL4, en cambio, la situación no mejora. Si esta semana ya ha habido más limitaciones que los días anteriores, de cara a la semana que viene se añaden dos más: una entre Tàrrega y Cervera y otra entre Calaf y Manresa. Este último tramo es especialmente delicado, ya que durante más de nueve kilómetros los convoyes podrán ir como máximo a 50 km/h. Eso se suma a que entre Cervera y Calaf también hay limitaciones a 50 km/h en más de 6,5 kilómetros. Todo hace que aumente significativamente el tiempo de viaje de los usuarios.

Por su parte, al R3 se han establecido dos nuevas LTV entre Ripoll y Sant Quirze de Besora. Cada una tiene una longitud de unos 500 metros y están fijadas en los 30 km/h. Con todo, como la circulación de trenes entre Sant Martí de Centelles y el Figaró está cortada a raíz del desprendimiento de unas rocas, en el documento no aparece ninguna limitación de velocidad. Hay que recordar que este mismo viernes Renfe ha recuperado la circulación ferroviaria entre Centelles y Vic, de manera tal que se cubre en tren el tramo entre Centelles y Ripoll.

Por demarcaciones, Barcelona acumulará 90 tramos con LTV, siete menos que esta última semana. La sigue Tarragona, con 65 -cinco menos- y Gerona con 30 tramos -también cinco menos. Finalmente, Lleida tendrá un tramo más que estos últimos días y se situará en 17 LTV.

El Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad es de ámbito estatal y se dirige a las personas que trabajan de una manera u otra en la red ferroviaria. Aparecen las afectaciones que obligan a los maquinistas a reducir la velocidad, a qué velocidad se tiene que circular y los motivos de la incidencia. En ocasiones son sitios puntuales y concretos, pero en otros son tramos de algunos kilómetros. Entrará en vigor el lunes que viene pero el administrador ferroviario ya lo ha enviado al personal que trabaja a la red. Cada semana se añaden o sacan tramos en función del estado de la red y de las reparaciones que se hayan llevado a cabo. En caso de que durante la semana se tenga que establecer alguna nueva LTV, se notifica individualmente al personal implicado y se añade al documento en la siguiente edición.

En febrero, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, aseguró que el conjunto de la red estaría "prácticamente" operativa por estas fechas y que en abril se habrán eliminado todas las limitaciones temporales de velocidad, que se irían retirando "progresivamente". Algunas de las restricciones llevan vigentes desde hace años.