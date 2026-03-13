Las obras en el túnel de Rubí harán que los trenes de mercancías tarden siete horas para ir de Portbou a Can Tunis

Las obras en el túnel de Rubí que lo dejarán inoperativo durante siete semanas obligarán a incrementar significativamente los tiempos de viaje y los kilómetros en los trenes de mercancías que circulen por las vías de ancho ibérico y que quieran ir desde la estación de Portbou hasta Can Tunis y el puerto de Barcelona.

Según un documento de Adif enviado a diferentes agentes en el cual ha tenido acceso a la ACN, los convoyes que vengan de Francia tardarán hasta siete horas para llegar a Can Tunis, mientras que con el túnel operativo tardaban 2h 42 minutos. La razón son los desvíos, ya que los convoyes tienen que pasar por Lleida y Sant Vicenç de Calders, hecho que incrementa la distancia que tienen que recorrer de los 192 kilómetros hasta los 521.

Desde el Puerto de Tarragona, el jefe de la división de gestión ferroportuària, José Luís Román, ha explicado que las obras al túnel de Rubí les afectarán para los trenes procedentes de Francia. Mayoritariamente estos convoyes transportan vehículos y contenedores. Todo ello representa aproximadamente un 5% del total de trenes que se mueven desde la infraestructura tarraconense, puesto que la mayoría de los que gestionan van hacia el centro de la península Ibérica. "De momento las empresas ferroviarias no nos han comentado alternativas, pero las están analizando", ha manifestado Román.