El 94,9% de los 42.965 docentes que han respondido a la consulta impulsada por USTEC, junto con la CGT y la Intersindical, han rechazado el acuerdo que el Departament d'Educació firmó el lunes pasado con CCOO y UGT. La votación telemática se puso en marcha el martes y ha finalizado este viernes a las 8.00 horas. Se dirigía al conjunto de los docentes de la educación pública y ha participado aproximadamente la mitad de la plantilla estructural, según USTEC.

De los 42.965 participantes, 40.780 han rechazado el acuerdo y se han comprometido a participar en las huelgas de la próxima semana, y 2.185 lo han avalado. USTEC ha afirmado que el resultado «impulsa con fuerza» las huelgas planteadas y «obliga al Gobierno a rectificar y volver a la mesa de negociación».

El sindicato ha añadido que el resultado da una «legitimidad anchísima» al rechazo al acuerdo y ratifica el compromiso de la mayoría de profesionales con las huelgas del 16 al 20 de marzo -territorializadas de lunes a jueves y para el conjunto de Cataluña el viernes. En el Camp de Tarragona la huelga se hará, probablemente, el martes.

«Vuestro 'acuerdo de país' era una farsa, y el colectivo lo ha tumbado», ha afirmado USTEC en un comunicado. Ha criticado también el «show de Palau», en relación con el acto de firma con CCOO y UGT, ya que ha considerado que no ha resuelto nada, sino que «sólo ha evidenciado que se quería tapar el conflicto con propaganda». Por todo ello, ha instado el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y el presidente del Gobierno, Salvador Illa, a rectificar.

USTEC ha exigido que el Departament d'Educació vuelva inmediatamente a la mesa de negociación y ponga sobre la mesa una propuesta «a la altura del momento», o asuma su incapacidad para gestionar la crisis educativa».

El sindicato ha reiterado que la propuesta es «insuficiente» con respecto a los salarios, las ratios, la inclusiva, el currículum o la estabilización.

El acuerdo alcanzado con CCOO y UGT incluye un incremento del 30% del complemento salarial autonómico hasta el 2029, una rebaja «progresiva» de las ratios y casi 300 millones de euros más para la escuela inclusiva. Además, se incorpora el cobro de 50 euros por pernoctación. A pesar de la firma con estos dos sindicatos, los mayoritarios, USTEC y Professors de Secundària, no lo han avalado, así como tampoco la CGT.