Rodalies seguirá siendo gratuito hasta el 31 de marzo

La gratuidad del servicio de Rodalies se alargará hasta el 31 de marzo, después de que la red no haya recuperado la normalidad, tal como estaba previsto. Lo ha adelantado el 3CatInfo y lo han confirmado fuentes del Departament de Territori a ACN. El martes pasado, la consellera de Territori y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ya apuntó la posibilidad de que la medida se ampliara más allá del 15 de marzo, la fecha que el Gobierno fijó para la restitución completa del sistema. La nueva fecha de finales de marzo coincide también con la que la Generalitat y el Ministerio fijaron para resolver la mayoría de las incidencias detectadas a la red a raíz de las revisiones hechas después del accidente ferroviario de Gelida.

La medida compensatoria se estableció después del siniestro de Gelida, que obligó a suspender el servicio en toda la red de Rodalies. Aunque inicialmente sólo tenía que durar un mes, desde el 26 de enero hasta el 26 de febrero, la gratuidad acabó alargándose hasta el 15 de marzo, cuando el ejecutivo catalán estimó que se podría recuperar la normalidad en toda la red.

La realidad, sin embargo, es que la red todavía no ha podido recuperar la normalidad. Todavía hay tramos sin servicio en la R3, la R4, la R8 y la R15, y se mantienen más de 200 limitaciones temporales de velocidad que causan demoras habituales en el resto de líneas.

Por todo ello, los títulos de Rodalies y Regionales seguirán permitiendo el viaje gratuito por la red hasta el 31 de marzo.