Tres menores heridos en Porqueres por una explosión mientras hacían un experimento en la escuela

Una ambulancia ante|delante de la escuela el Entorno de Porqueres, donde|dónde ha tenido lugar la explosión con tres alumnos heridos durante un experimento.ACN

Tres menores han resultado heridos en Porqueres (Pla de l'Estany), dos de ellos en estado grave, por una explosión mientras hacían un experimento a la escuela, según ha informado el SEM. El Ayuntamiento del municipio ha explicado que el accidente ha sido en el exterior de la escuela del Entorn. Tres alumnos han sufrido quemaduras. El resto de estudiantes y el profesorado se encuentra bien. El consistorio pide no acercarse a la zona.

El SEM ha atendido dos menores en estado grave que han sido trasladados en helicóptero al Hospital Vall d'Hebron, y otro menor, en estado leve, que ha sido derivado en ambulancia en el Hospital Trueta de Girona. Se han activado dos helicópteros medicalizados, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM.

El aviso del accidente ha llegado a las 10.47 horas. Según las primeras informaciones, habría estallado una botella haciendo un experimento. Los Bombers han enviado tres dotaciones, que han prestado una primera atención y han asistido el SEM en el traslado de los heridos hacia las ambulancias y el helicóptero.