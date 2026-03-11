El Gobierno aprobará el martes el despliegue de la Ley ELA en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles que el Gobierno aprobará el próximo martes un decreto para desplegar la Ley ELA en Cataluña, que dispone de ayudas y apoyo a los afectados por esta enfermedad y a sus familias y cuidadores. Durante la sesión de control del pleno del Parlament, Illa ha explicado que el decreto que aprobarán permitirá «desplegar las ayudas» que prevé el grado 3 de dependencia extrema de los enfermos de ELA.

El presidente calcula que en Cataluña pueden ser «unas 200 personas». «A partir del miércoles podrán pedir las ayudas», ha dicho. Para Illa, el decreto responde en el «termómetro moral del país» para poder cuidar de personas que están pasando una situación muy dramática de dependencia».

El presidente ha recordado que, de esta manera, Cataluña será una de las primeras autonomías a desplegar la Ley que aprobó el Congreso de los Diputados, y que situó el Estado español como «el primer país de Europa y uno de los primeros del mundo» en reconocer este grado de dependencia extrema para los enfermos de ELA.

Illa ha hecho este anuncio respondiendo a una pregunta del presidente del grupo parlamentario del PSC, Ferran Pedret, que ha considerado, además, que poner en marcha la Ley y las ayudas del decreto es «todo lo contrario de la motosierra que algunos predican», en referencia a los partidos de la derecha.