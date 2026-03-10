Paneque plantea alargar la gratuidad de Rodalies

Una persona a punto de entrar en los andenes de la estación de Sants para coger un tren de RodaliesACN

La consellera de Territori y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha planteado este martes «poder alargar» la gratuidad del servicio de Cercanías más allá de la fecha límite del 15 de marzo, este domingo. En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, Paneque ha dicho que se está dialogando con el Ministerio de Transports y Renfe para poder prorrogar la gratuidad porque «el compromiso era y es» que el servicio fuera gratis hasta que funcionara con normalidad.

«A 15 de marzo tampoco podríamos asegurar todo el sistema», ha admitido. A pesar de eso, Paneque ha dicho que en el Gobierno están «satisfechos» por las inversiones que está haciendo Adif, que desde el accidente de Gelida ha dicho que ya superan los 110 millones de euros. «Estamos en una fase de estabilización y mejora progresiva», ha asegurado Paneque.

La consellera y portavoz ha explicado que el Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que se desplazó a Cataluña para hacer seguimiento de la crisis en Rodalies, algunos días sigue en Barcelona y otros «se traslada al Ministerio u otros lugares».