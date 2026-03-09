Educació llega a un acuerdo con CCOO y UGT para incrementar un 30% el complemento salarial y bajar ratios

Maestros que hacen vaga con carteles revindicativos durante la lectura de un manifiesto en el punto de encuentro del VendrellACN

El Departament d'Educació ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, dos de los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial, para la mejora de las condiciones laborales y salariales de los docentes. El pacto incluye un incremento del 30% del complemento salarial autonómico de los docentes y 23,2 millones de euros para establecer un complemento retributivo al Personal de Atención Educativa (PAE). Además, se rebajarán las ratios «en todas las etapas educativas» y se destinarán casi 300 millones de euros más a la escuela inclusiva.

Por otra parte, se ha acordado cobrar 50 euros por pernoctación. La inversión global del acuerdo es de 2.000 millones de euros. El pacto llega después de semanas de negociaciones y con la convocatoria de nuevas jornadas de huelga la próxima semana.