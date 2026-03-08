Se registran más de 27.000 denuncias relacionadas con violencias machistas durante el 2025

Los Mossos d'Esquadra registraron el 2025 27.763 denuncias por violencias machistas en el ámbito de la pareja, en el ámbito familiar y en relación con violencias sexuales. El cuerpo policial hace seguimiento de 24.044 víctimas, de las cuales, un 76% disponen de una medida judicial de protección vigente.

Entre las cifras contabilizadas, destaca un crecimiento del 14% de las agresiones sexuales a menores de 16 años con penetración sin violencia o intimidación. Asimismo, en la tipología de violencia en el ámbito familiar, se han incrementado en un 10% las víctimas de entre 0 y 5 años; y han aumentado un 22% los autores que eran menores de edad.

También han crecido un 30% las violencias digitales. Por el contrario, se han reducido los feminicidios (19 en el 2024, 11 en el 2025). De las 24.044 víctimas, la mitad (53%) eran por casos de violencia machista en el ámbito de la pareja. El resto son con motivo de violencia machista, agresiones sexuales, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, de ilícitos penales motivados por el odio y la discriminación, y de tráfico de seres humanos.

El 31 de diciembre del 2025, 151 mujeres tenían protección policial, de las cuales, 135 estaban en riesgo medio, 8 en riesgo alto y 8 más, muy alto. Durante todo el año, se activaron 1.472 protecciones policiales, cosa que representa un incremento del 26% con respecto al 2024.

A lo largo del 2025, se registraron 16.842 denuncias por violencia machista en el ámbito de la pareja, cifra que representa un descenso del 2% si se compara con el año anterior. No sorprendiendo eso, si se analizan los datos de hace diez años, han aumentado un 26%.

Del global de denuncias en el ámbito de la pareja, en un 36% se trataba de casos de maltrato en el ámbito del hogar, un 20% por amenazas, 17% por ruptura de condena y un 3% por violencia física o psicológica habitual. Asimismo, el 5% eran por violencia sexual dentro de la pareja (828). De estas, el 5% (38) corresponden a agresiones sexuales contra menores de 16 años.

Con respecto a la violencia digital, han aumentado un 30% el número de denuncias. Según los Mossos, los agresores encuentran en el espacio digital unas facilidades que no tienen fuera de la red: el anonimato, la posibilidad de utilizar perfiles falsos y, en general, una sensación de impunidad que permite que algunos usuarios muestren un nivel de hostilidad muy superior a lo que tendrían en un espacio físico.

También se han incrementado las denuncias por agresiones sexuales con penetración (+16%), las tentativas de homicidio (+16%) y la violencia indirecta a los hijos (+9%).

En total, la policía atendió a 15.647 víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja, de las cuales, el 5% eran menores de edad. Asimismo, se detuvieron o investigaron 14.268 autores, la mayoría de los cuales (99%) eran adultos. A la mitad los arrestaron.

4.606 víctimas de violencia machista en el ámbito familiar

En cuanto a las denuncias de violencia machista en el ámbito familiar, se instruyeron 7.758. En 4.163 de los casos la víctima era una niña o mujer y, el autor, un hombre de su núcleo de convivencia. Les tipologías más habituales fueron: maltratos (50%), ruptura de condena (12%), amenazas (11%) o violencia física o psicológica habitual (8%).

Se contabilizaron 4.606 víctimas de este tipo de delito, de las cuales el 15% eran niñas o adolescentes. Entre las menores de edad, la franja con más incidencia es la de 6 a 11 años. Sin embargo, los Mossos resaltan que el incremento más destacado se ha registrado en la franja de los 0 a los 5 años, con un aumento del 10% con respecto al 2024.

Los agentes detuvieron o investigaron 3.446 autores, el 95% de los cuales eran adultos. El resto eran menores y representan un aumento del 22%, en comparación con las cifras de hace un año.

Crecen las agresiones sexuales a menores de 16 años

A lo largo del año pasado, también se contabilizaron 3.163 denuncias por violencia sexual machista, cosa que representa un incremento del 4%. Del total de casos, un 26% fueron agresiones sexuales sin penetración y sin violencia o intimidación; un 20% por agresiones con penetración y violencia o intimidación, y un 14% por agresiones sexuales con penetración sin violencia o intimidación.

El cuerpo policial destaca que han crecido las agresiones sexuales a menores de 16 años con penetración sin violencia o intimidación en un 14% (de 189 a 216); y los delitos por exhibicionismo (+30%).

En el cómputo global, se atendieron 4.230 víctimas, de las cuales el 31% eran menores de edad. De hecho, entre los menores, la franja más afectada es la de 12 a 17 años, con un 67% de las denuncias. Con respecto a las adultas, la franja más victimizada es la de 18 a 30 años (46%).

Por estos hechos, los agentes detuvieron o investigaron 3.555 autores, el 92% de los cuales son mayores de edad. Casi la mitad (45%) fueron arrestados.

Once feminicidios en el 2025

En cuanto a los feminicidios, se registraron once casos. De estos, siete en el ámbito de la pareja. Sólo una de estas víctimas había presentado denuncia previa y disponía de una orden de protección vigente. Además, en cuatro de los siete casos, el autor contaba con antecedentes por delitos violentos o contra el patrimonio.

Los cuatro feminicidios restantes se dieron en el ámbito de la violencia familiar. En la mitad de los casos había trastornos mentales diagnosticados y/o consumo de estupefacientes. Tres de los cuatro detenidos tenían antecedentes.