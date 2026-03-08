La feminización de los Mossos d'Esquadra alcanza máximos históricos con casi un 30% de mujeres

Una aspirante al cuerpo de los Mossos d'Esquadra y una agente consultando el aula donde tiene que realizar las pruebas.ACN

La feminización de los Mossos d'Esquadra ha alcanzado máximos históricos con casi un 30% de mujeres. En concreto, de los 19.885 agentes, 4.953 son mujeres. El Departamento de Interior ha resaltado que es el nivel «más alto» registrado hasta ahora, y que es el cuerpo policial con más presencia femenina del Estado.

Para la Conselleria, estas cifras «confirman la efectividad de las medidas impulsadas en el marco del Plan de Igualdad». Con respecto a los sitios de responsabilidad, también se registra una progresión «notable». Así, a finales del 2025, un 14,41% de los mandos eran mujeres, casi un punto más que el 2023. Además, se mantiene el récord alcanzado en el 2024 con siete comisarias, que representan el 30% del total.

La Conselleria de Interior ha destacado que, desde el 2022, el sistema de reserva de plazas aplicado a las convocatorias de acceso y promoción se ha convertido en una de las medidas más decisivas del Plan de Igualdad para incrementar la incorporación de mujeres en el cuerpo.

El nuevo modelo también incluye la transformación de los procesos selectivos para eliminar sesgos de género y asegurar la igualdad real de oportunidades. «Estos avances se añaden el fomento del liderazgo femenino y la territorialización de las convocatorias de ascenso, que facilitan una progresión profesional más equitativa y compatible con la conciliación», según el Departamento.

De hecho, el porcentaje de mujeres candidatas ha pasado del 30% en el 2021 al 35% registrado en el 2025. Además, en las promociones más recientes con reserva de plazas se ha superado por primera vez el 40% de mujeres que finalmente acceden al cuerpo.

Para la Conselleria, los datos del 2025 «confirman que la feminización avanza de manera sostenida» y que el modelo implantado «acelera el cambio». «Todo sitúa a los Mossos d'Esquadra como un referente en presencia femenina dentro de los cuerpos policiales del Estado».