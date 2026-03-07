El Gobierno plantea un plan a quince años con actuaciones para proteger el delta del Ebro

La reunión entre el departamento de Territorio y la Tabla de Consenso del Delta del Ebro se ha celebrado este sábado al mediodía, en un encuentro donde también han asistido alcaldes y entidades ebrenses. En este contexto, la consellera Sílvia Paneque ha compartido los detalles de la estrategia con que prevén proteger el Delta. Concretamente, se trata de una hoja de ruta para los próximos quince años, empezando con los primeros pasos este 2026.

Los ámbitos de actuación de este plan son las playas frontales del Delta, la protección frontal tras playa y los caminos de guarda de bahías, albercas y ríe. En el caso de las playas frontales del Delta, se prevé una aportación progresiva de arena a través del sistema de draga a las zonas de Bascos-Riumar, Buda-Migjorn y Trabucador. Al mismo tiempo, se propone un estudio previo para conocer las capacidades reales de extracción de sedimentos en la zona de la punta del Fangar y la Punta de la Baña. Según ha detallado Paneque, los dos primeros años del plan se destinarán a hacer las tramitaciones y licitaciones de las actuaciones, que podrían empezar el año 2028.

Con respecto a la protección frontal tras playa, las actuaciones se centrarían en favorecer la zona dunar y una de transición dunar para evitar la inundación de los arrozales en caso de levantadas. Así, se prevé construir una guarda rígida de unos dos metros de altura por encima del nivel del mar.

Los caminos de guarda, incluidos en la hoja de ruta



En paralelo, se trabajará en los caminos de guarda de las bahías para garantizar que los campos de arroces de la zona no se inunden con agua marina en caso de lluvias. Por eso, se plantea consolidar la línea de costa, además de construir caminos y elevar los existentes. En relación con los caminos de guarda de las albercas, se trabajará para mejorar la integridad, entre otras actuaciones. Finalmente, en el caso de las guardas de río se asegurará una cota suficiente para compensar la subida prevista del nivel del mar y se plantea la construcción de una guarda rígida transitable entre Deltebre y Sant Jaume. Actualmente, se está trabajando en la fase de diseño de estos proyectos.

La consellera ha explicado que actualmente ya están acabadas las dos primeras fases de la construcción de los quince kilómetros de la guarda de los Alfaques y ya se está trabajando en la redacción de la tercera fase por valor de 8 millones de euros para convertir todo el trazado, desde la Ràpita en el Trabucador, en un carril bici. La intención es licitar la obra este año para poder empezar los primeros trabajos en el 2027. Al mismo tiempo, se está redactando el proyecto de la primera fase de la guarda del Fangar, que supondrá una inversión de 2,6 millones de euros, y se está trabajando en el diseño de la segunda fase.

Según la titular de Territori, el plan también contará con el apoyo económico del Ministerio, el cual se espera que aporte 40 de los 42 millones de euros previstos para las actuaciones. Al mismo tiempo, se está trabajando con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en un estudio relacionado con el movimiento de arena. En un estudio previo, se contabilizan en 6 millones los metros cúbicos de arena que se podrán movilizar.

La Tabla de Consenso del Delta lo valora positivamente



Se trata de un dato que según el portavoz de la Tabla de Consenso del Delta del Ebro Xavi Curto, habrá que acabar de afinar. Con todo, desde el organismo valoran positivamente el encuentro porque según su opinión, "denota que se va adelantando" respecto de años atrás. En este sentido, se han mostrado "esperanzados" si bien ha señalado que hay cuestiones como los volúmenes de arena que se tienen que trasladar que se tendrá que "pulir".

Curto también ha subrayado que el plan trabaja a quince años vista y ha recordado al departamento la problemática que sufre el Delta cuando hay temporales y levantadas. "Hemos pedido que mientras no acabamos de llegar a los acuerdos finalistas sobre soluciones estructurales, tenemos que establecer unos mecanismos de actuación mucho más ágiles. Es decir, que se pueda actuar de urgencia y que la financiación de estas actuaciones corresponda a las administraciones que nos representan en todos, no sólo a algunas instituciones como los ayuntamientos o las comunidades de turno", ha indicado.