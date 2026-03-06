La red ferroviaria de Tarragona tendrá 70 limitaciones de velocidad la semana que viene

La red ferroviaria catalana seguirá teniendo más de 200 limitaciones temporales de velocidad (LTV) la próxima semana, según se desprende del Documento Semanal de Limitaciones Temporales de Velocidad que elabora Adif y al que ha tenido acceso ACN. En concreto habrá 218, siete menos de los que ha habido esta semana, y que representarán restricciones en 188 kilómetros -ocho más que estos últimos días-.

La principal novedad se produce en la RL4 entre Calaf y Manresa, donde se aplicarán cinco nuevas restricciones, hecho que hará que los maquinistas tengan que circular a 50 km/h durante nueve kilómetros. La noticia positiva es que se ha habilitado la segunda vía del túnel de Rubí para el paso de trenes, si bien lo tendrán que hacer a 50 km/h mientras siguen las obras.

Las nuevas restricciones en la RL4 se suman a las que ya hay en vigor desde hace semanas entre Tàrrega y Cervera, y especialmente entre Cervera y Calaf, donde durante más de 6,5 kilómetros los trenes tienen que ir a 50 km/h. Todo hace que los tiempos de viaje para los pasajeros se incremente. Aunque en el cómputo total hay siete tramos menos respecto de la semana anterior (de 225 a 218), Adif ha añadido 15 tramos nuevos con Limitación Temporal de Velocidad (LTV) a la lista.

Principalmente eso pasa porque en algunos segmentos se han hecho obras que han hecho que la limitación se suprima, pero por otra parte se han añadido nuevas LTV al detectarse nuevas patologías. En otras situaciones, algunas LTV consecutivas se unen en una única o simplemente se modifica la velocidad de paso estipulada, a medida que las obras de mantenimiento evolucionan.

Por ejemplo, en la línea R1, entre Maçanet-Massanes y Blanes, a partir del martes entrará en vigor una nueva LTV de casi 2 kilómetros donde se tendrá que circular a 70 km/h. Esta restricción sustituirá cuatro LTV que hasta ahora han estado vigentes en el mismo tramo donde hasta ahora los trenes tenían que ir como máximo a 30 km/h.

En este mismo tramo, además, a partir del miércoles se eliminarán dos limitaciones una vez hayan finalizado las obras de mejora en dos trincheras. Por demarcaciones, Barcelona es la que más tramos con restricciones acumulará a partir del lunes, con 97, seis menos que esta semana.

La sigue Tarragona, con 70. De estas, 36 son entre Riba-roja d'Ebre y Sant Vicenç de Calders, si bien en el tramo entre Torredembarra y Sant Vicenç de Calders hay en marcha unos trabajos de mejora en las vías y en el túnel de Roda de Berà que dificultan la operatividad.

Por su parte, Girona sumará 35, dos más que en los últimos días, mientras que Lleida se mantiene en las dieciséis. El Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad es de ámbito estatal y se dirige a las personas que trabajan de una manera u otra en la red ferroviaria. Aparecen las afectaciones que obligan a los maquinistas a reducir la velocidad, a qué velocidad se tiene que circular y los motivos de la incidencia.

En ocasiones son lugares puntuales y concretos, pero en otros son tramos de algunos kilómetros. Entrará en vigor el lunes que viene pero el administrador ferroviario ya lo ha enviado al personal que trabaja en la red. Cada semana se añaden o sacan tramos en función del estado de la red y de las reparaciones que se hayan llevado a cabo.

En caso de que durante la semana se tenga que establecer alguna nueva LTV, se notifica individualmente al personal implicado y se añade al documento en la siguiente edición. Hace unos días, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, aseguró que el conjunto de la red estaría "prácticamente" operativa para estas fechas y que en abril se habrán eliminado todas las limitaciones temporales de velocidad, que se irían retirando "progresivamente". Algunas de las restricciones llevan vigentes desde hace años.