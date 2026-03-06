La muerte de 5 jóvenes en Manlleu fue accidental por el incendio en un colchón por una colilla

Los Mossos d'Esquadra han concluido que la muerte de cinco jóvenes en una zona de trasteros de un edificio de Manlleu (Osona) el 16 de febrero fue accidental, por el incendio en un colchón iniciado seguramente por una colilla. Con todo, los jóvenes no murieron quemados y el colchón estaba en un trastero diferente del que fueron encontrados los chicos. Los Mossos han acabado ahora las primeras diligencias y las han enviado al juzgado.

En el lugar del incendio no se encontró ningún acelerante ni explosión. Los jóvenes estaban vestidos y sin ningún indicio de criminalidad externa, ni quemaduras, extremo que confirmaron las autopsias. Los servicios de emergencia no encontraron ninguna puerta cerrada para acceder al incendio ni tuvieron que forzarla. El fuego no provocó daños estructurales en el edificio.

Para obtener toda la información, los Mossos han tomado siete declaraciones que han permitido estudiar y analizar la tarde y hasta poco rato antes del incendio. A pesar de finalizar las primeras diligencias policiales, falta por hacer más y comprobaciones por parte de la unidad de investigación.