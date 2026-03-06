El Gobierno dará ayudas a los campesinos que se quieran jubilar y traspasen sus tierras a un joven agricultor

El Gobierno dará ayudas a aquellos campesinos que se quieran jubilar y traspasen sus tierras a un joven agricultor o una persona que se incorpore de nuevo al sector. Así lo ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, desde Seròs (Segrià) durante la presentación del proyecto 'Catifa Vermella', un decálogo de medidas para acompañar y orientar a los jóvenes campesinos.

La batería de propuestas también prevé espacios para que los jóvenes puedan empezar su actividad sin hacer grandes inversiones, mejoras de la fiscalidad, un programa específico de asesoramiento personalizado, la figura de uno en lo referente a las oficinas comarcales y la creación de una tabla de gobernanza, entre otros.

Ordeig ha destacado que la primera prioridad del Gobierno es acompañar a los jóvenes agricultores de Cataluña y, en este sentido, el nuevo proyecto prevé cambios para que "jóvenes muy preparados" encuentren "un apoyo". Una de las medidas más destacadas que se han conocido este viernes es el programa bisiesto de explotaciones en activo, donde a través del fondo agrario, el Gobierno sacará una ayuda para incentivar las jubilaciones al sector y el traspaso de fincas a personas jóvenes.

Por otra parte, el departamento también prevé impulsar iniciativas innovadoras para que los jóvenes puedan empezar la actividad de manera "fácil, sin tener que hacer grandes inversiones y con un acompañamiento técnico", según Ordeig, quién se ha referido a "obradores compartidos o espacios test". 'Catifa Vermella' también contempla ayudas para el programa específico de asesoramiento personalizado, con el objetivo que jóvenes agricultores puedan contratar servicios especializados.

El consejero también ha apuntado que se reservarán una parte del dinero del ICF para jóvenes campesinos con la bonificación del 75% de los intereses, una medida que se suma a la mejora de la fiscalidad con la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. Asimismo, se prevé la mejora y ampliación de las ayudas existentes y la potenciación de una plataforma digital para crear una red de relación entre los jóvenes campesinos. Además, también se impulsa la figura de uno en lo referente a las oficinas comarcales y la creación de una tabla de gobernanza con organizaciones, entidades, universidades, centros de investigación. En esta nueva lista de medidas también se incluye la puesta en marcha del banco de tierras en desuso, iniciativa que abrió convocatoria en el mes de noviembre pasado.

"El sector es viable si tienes un buen plan "

Ordeig ha hecho la presentación del proyecto durante una visita a una de las fincas de Sabores de Seròs (Segrià), dedicados a la producción de fruta. Quien gestiona la explotación es Emma Teixidó, agricultora de 34 años, y su hermano. Después de unos años trabajando a fuera, el año 2023 decidió volver a casa para dar continuidad al negocio familiar. "Por suerte, mis padres ya tenían las tierras y toda la infraestructura", ha comentado Teixídó, aunque también ha reconocido que "ha sido un proceso duro porque el tema burocrático es complicado".

Asimismo, Teixidó ha explicado que puede contar con los dedos de una mano los jóvenes que, como ella, han decidido quedarse con el negocio familiar. "Hay una barrera de entrada para conseguir tierra, financiación y poner en marcha la explotación. No todo el mundo se puede permitir estar tres o cuatro años sin ingresos hasta obtener beneficios", ha indicado. En todo caso, Teixidó considera que "el sector es viable si tienes un buen plan de negocio". "Todas las medidas son buenas. Lo más importante es hacer el sector atractivo. Si no, la gente no se querrá quedar", ha concluido.