Detectado un nuevo caso de peste porcina africana que obliga a incluir 2 municipios en la zona de alto riesgo

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado 21 nuevos jabalíes positivos en peste porcina africana (PPA), uno de los cuales se ha encontrado en Sant Just Desvern, fuera del radio inicial de Cerdanyola del Vallès. La detección de este positivo obliga a incluir este municipio y también Cuevas de Llobregat en la zona de alto riesgo, según han confirmado fuentes del Departament d'Agricultura a ACN. Con estos, el número total de casos se sube a 216. Por otra parte, se han analizado otros 1.708 animales que han dado negativo. Ordeig ha destacado que se siguen desplegando efectivos y medios por el plan de erradicación en la zona afectada y ha pedido «mucha precaución».

De esta manera, Sant Just Desvern y Esplugues de Llobregat se incorporan a la lista de municipios que se encuentran totalmente o parcialmente dentro de la zona de alto riesgo y, por lo tanto, en estas localidades queda prohibido acceder al medio natural y hacer actividades de manera individual o en grupo. Sin embargo, sí que se puede acceder a las viviendas, desarrollar actividades económicas en espacios cerrados o ir a restaurantes o instalaciones deportivas. Así lo ha explicado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en una atención a los medios de comunicación desde Seròs (Segrià), durante la presentación del proyecto Catifa Vermella para impulsar el relevo generacional del sector agrario.

«Continuamos con la estrategia del cierre perimetral y de aumentar las capturas con todos los medios que sean necesarios», ha apuntado a Ordeig, quien también ha indicado que se han reforzado algunas zonas. En este sentido, el conseller ha mostrado «preocupación» por el impacto de la enfermedad en el sector, pero también «determinación y responsabilidad» para «actuar de manera rápida y contundente». De esta manera, el conseller ha explicado que se han movilizado todos los efectivos de todos los cuerpos disponibles en Cataluña. «Yo pediría, por favor, dejar trabajar a los técnicos y los profesionales», ha concluido.

El conseller también ha pedido «frente común y unidad de acción» entre los agentes implicados en la gestión de la PPA como el sector ganadero, científicos y administraciones. «Lo tenemos que hacer bien y lo tenemos que hacer rápido, pero eso lleva su tiempo», ha reconocido Ordeig, quien también ha recordado que de los 25 países europeos que han registrado casos de PPA, el más rápido a erradicar la enfermedad ha sido Bélgica, que tardó «un poco más de un año al encontrar el último positivo».