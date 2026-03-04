Empieza la preinscripción escolar de infantil y primaria para el curso 2026-2027

La preinscripción escolar para el segundo ciclo de educación infantil y primaria para el curso 2026-2027 empieza este miércoles. Las familias podrán presentar las solicitudes hasta el 18 de marzo de manera telemática. Para la ESO, el periodo de preinscripción empezará este viernes y se alargará también hasta el 18 de marzo.

La lista de solicitudes con la puntuación provisional se publicará el 15 de abril, y desde aquel día y hasta el 20 de abril se podrán presentar reclamaciones. El 28 del mismo mes está programado el sorteo del número de desempate y al día siguiente se publicará la lista ordenada. Finalmente, el 10 de junio se publicará la asignación final de plazas.

La oferta inicial para el próximo curso presentada por el Departament d'Educació es de 2.966 grupos a I3 y 2.866 en 1.º de ESO, 37 menos y 25 más que en la oferta final del curso actual, respectivamente. El Departament d'Educació calcula un total de 132.600 alumnos para estos cursos, de los cuales 53.600 en I3 y 79.000 a primero de secundaria. En general, son 328 plazas globales menos que al principio de este curso (132.928). Sin embargo, el alumnado de ESO sube a2.027 respecto al curso actual, mientras que el de I3, según los pronósticos del departamento, se reducirá en unos 1.700.

A pesar de esta oferta inicial, Educació ha adelantado cuál prevé que será la oferta final. Así, calcula 2.961 grupos en I3, de los cuales 2.071 públicos (-28 respecto del curso actual) y 890 en la concertada (-14). Con respecto a 1.º de ESO, la oferta final prevista es de 1952 grupos en la pública (+53 más que en el curso actual) y 925 en la concertada (-17).