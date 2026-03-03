Renfe creará una empresa de buses para sus planes alternativos por carretera

Un autobús alternativo al servicio de Renfe, en la estación de Fabra y MonteACN

Renfe ha aprobado la licitación pública para crear una empresa de buses que asumirá los Planes Alternativos de Transporte (PAT) por carretera que se establecen cuándo hay obras o incidencias y los trayectos no se pueden hacer en tren. Según ha informado en un comunicado, la operadora quiere reducir la dependencia de empresas externas, «ganar eficiencia» y dar una «respuesta más ágil a los viajeros».

El nuevo modelo consiste en la licitación de un contrato marco a largo plazo para prestar estos servicios a través de una sociedad participada en un 49% por Renfe y en un 51% por la empresa adjudicataria. Asimismo, Renfe calcula un ahorro de entre 90 y 130 millones en diez años.

Según la compañía, el coste estimado del nuevo sistema es de 61,5 millones de euros y permitiría reducir el gasto de los PAT entre un 10% y un 15%, es decir, entre 9 y 13 millones anuales. En conjunto, el ahorro acumulado podría situarse entre 90 y 130 millones de euros en diez años.

Por otra parte, esta estructura tendría que garantizar una flota estable de autobuses y suficiente personal de conducción, además de una gestión más profesionalizada.

Renfe justifica el cambio por el crecimiento «sin precedentes» de las obras a la infraestructura ferroviaria, que obligan cada vez más a activar transportes alternativos.

Asimismo, la empresa considera que el modelo tradicional de contratación de autobuses es «insuficiente» para responder al escenario previsto, entre otros motivos por la escasez de vehículos disponibles, la falta de conductores y la dificultad en movilizar recursos en momentos de alta demanda.