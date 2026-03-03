Mercadona da 2.280 toneladas de alimentos en 2025 en Cataluña para evitar el despilfarro

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Mercadona ha dado 2.280 toneladas de alimentos y productos en el 2025 en Cataluña como estrategia de prevención del despilfarro alimentario. Estas toneladas han sido dadas además de 138 entidades sociales con que colabora diariamente y equivalen a más de 38.000 carros de la compra.

La cadena de supermercados ha dado a 130 entidades sociales de España un total de 550 neveras y congeladores que, una vez han dejado de tener cabida en la operativa de la compañía, se han destinado a organizaciones sociales con el objetivo de facilitar su tarea. De esta manera, se prolonga la vida útil y se optimiza el uso de los recursos, a la vez que se refuerza la capacidad de almacenaje y conservación de alimentos de estas entidades.

«En Mercadona disponemos de un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del despilfarro alimentario que implantamos desde hace años. Entre estas, la donación de alimentos ocupa un lugar especialmente relevante por su impacto social en las más de 850 entidades sociales con que colaboramos, en las cuales se han dado 20.000 toneladas de productos, el equivalente a más de 333.000 carros de la compra. Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente», destaca Laura Cruz, Coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona.

Con esta iniciativa, la compañía refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el despilfarro alimentario, apostando por un modelo que prioriza la prevención, la colaboración social y el aprovechamiento responsable de los recursos.