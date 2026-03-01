Trece muertes en las carreteras catalanas en los dos primeros meses del año, 9 menos que en el 2025

Imagen de archivo de un coche implicado en un accidente de tráfico en la C-14 en Artesa de SegreAlba Mor

Un total de 13 personas (9 hombres y 4 mujeres) han perdido la vida en las carreteras catalanas en los dos primeros meses del 2026, un 41% menos que en el mismo periodo del año pasado cuando se registraron 22 muertes, según el balance del Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

El colectivo de motoristas suma casi a la mitad de las víctimas mortales con 7. Además, también han perdido la vida cuatro ocupantes de turismo, un ciclista y un peatón. Con respecto a heridos graves por accidente de tráfico, se han registrado 91 (67 hombres y 24 mujeres) hasta el 28 de febrero, una cifra inferior a los 107 heridos graves del año pasado.

Concretamente, durante el mes de febrero, se han registrado nueve víctimas mortales en la red vial interurbana de Cataluña, dos menos que en el 2025. Con respecto a las carreteras, la N-340 es la única vía que ha registrado a dos víctimas mortales. En el resto de vías, ha habido una víctima mortal.

Los tipos de accidentes más habituales han sido las salidas de vía (4) y los choques frontales (4). Si se analizan las muertes según el tipo del día de la semana, ocho de los 13 accidentes mortales han ocurrido en fin de semana (del viernes tarda al domingo), víspera de festivo o día de operación especial, y cinco en día laborable.

Por otra parte, con respecto a la franja horaria, siete de los 13 han tenido lugar en la franja de tarde. Con respecto a la edad de las víctimas mortales, la franja que de momento acumula más muertes es la de 35 a 44 años, con cuatro personas muertas.

Barcelona, la demarcación con más muertes (8)

En cuanto a la siniestralidad por demarcaciones, Barcelona suma ocho de las 13 víctimas mortales. Además, seis de los siete motoristas muertos este año han perdido la vida en las carreteras barcelonesas. En Tarragona, han muerto tres personas, dos de ellas en la comarca del Tarragonés.

Con respecto a la demarcación de Lleida, dos personas han perdido la vida en sus vías, las dos en la comarca de la Noguera. Para finalizar, hay que destacar que Girona no ha registrado a ninguna víctima mortal durante los meses de enero y febrero.