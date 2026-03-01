Iraníes en Barcelona se concentran en la plaza Catalunya para celebrar la muerte del ayatolá Khamenei

Iraníes residentes en Barcelona se han concentrado este domingo en la plaza Catalunya de la capital catalana para celebrar la muerte del ayatolá Ali Khamenei.

Los concentrados han cantado cánticos de apoyo a los Estados Unidos, su presidente, Donald Trump, e Israel, y se han mostrado favorables al derribo del régimen y a la creación de un gobierno de transición liderado por el hijo del último sha de Persia y líder iraní en el exilio, Reza Pahlavi.

El sábado por la tarde, decenas de ciudadanos iraníes ya se concentraron en la plaza Universitat para celebrar el ataque de los Estados Unidos e Israel en Irán, que ha acabado con la muerte de Khamenei.