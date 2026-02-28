Unió de Pagesos gana las elecciones agrarias con el 47% de los votos, pero pierde a un representante

Unió de Pagesos (UP) ha ganado las Elecciones Agrarias 2026 con un total de 4.417 votos, que representan un 47% de los votos, con el 100% del voto escrutado, aunque falta el voto por correo. En segundo lugar ha quedado JARC, con 2.822 votos, un 30% del total. Así, UP pasa de 7 a 6 representantes en la Mesa Agraria, y JARC de 3 a 4. Les otras tres candidaturas, que no obtendrán representación en la Mesa Agraria, son Asaja, con un 11% de los votos, Asamblea Campesina, con un 5%, y la Unión de Pequeños Agricultores, con un 1,9%. Ha habido un 5% de voto en blanco y casi un 20% de voto nulo, 2.317, que era promovido por Revolta Pagesa. La participación ha sido del 54,78%, con 11.709 votantes.

Por Territoris, UP ha ganado a todas partes, excepto a Lleida, con un máximo del 66% en el Camp de Tarragona y un mínimo del 43% en el Pirineo. En Lleida, JARC ha ganado con el 42% y UP se ha quedado con el 33%.

En las anteriores elecciones, en el 2021, UP obtuvo el 55% de los sufragios, y JARC un 30,15%. Asaja, que obtuvo el 11% de los votos, y POSTÍN, un 2,5%, se quedaron fuera de la representación en la Mesa Agraria también.

En total, 21.374 profesionales estaban llamados a votar para escoger las organizaciones y sindicatos que quieren que los representen en los órganos de la Administración, como la Mesa Agraria, para los próximos 5 años. La participación ha sido la más elevada de las últimas tres elecciones, y la segunda más alta desde el 2007. No obstante, ha habido menos votantes que el 2016 porque el censo también era inferior. Por territorios, la participación más alta ha estado en el Pirineo, con un 67%, y la más baja en el Ebro, con un 41%.

El horario de las votaciones era de las 9 h a las 19 h. Los votantes podían escoger entre cinco candidaturas. Unió de Pagesos (UP) y JARC, que actualmente tienen representación en la Mesa Agraria, mientras que Asaja, Asamblea Campesina y POSTÍN, aspiraban a alcanzar el 15% de los votos necesarios para entrar. Por su parte, Revolta Pagesa pedía el voto nulo.

La secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Cristina Massot, ha agradecido la buena marcha de la jornada, la organización y la participación. No obstante, no ha querido valorar el alto porcentaje de voto nulo.

Unió de Pagesos celebra haber obtenido el 47,02% de los votos en las octavas elecciones agrarias, lo cual le permite revalidar el liderazgo entre las organizaciones representativas del campesinado catalán. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, ha destacado que los resultados refuerzan la confianza del sector y aseguran un peso relevante del sindicato en la Mesa Agraria.

El sindicato también valora positivamente la participación, y subraya que estos comicios constituyen un ejercicio democrático fundamental para medir la representatividad del sector. Unió de Pagesos se compromete a seguir trabajando en cuestiones clave como el relevo generacional, el acceso al agua y a la tierra, los precios justos y la gestión de las sobrepoblaciones de fauna, con el objetivo de consolidar a un campesinado arraigado en el territorio.

Por su parte, JARC valora muy positivamente los resultados y constata que mantiene un crecimiento sostenido y continuado en representatividad. La organización ve estos resultados como una confirmación de su arraigo territorial, su credibilidad ante los agricultores y ganaderos y el efecto de su trabajo riguroso y constante en defensa del sector.

¿Qué son?

Les Elecciones Agrarias son el instrumento para escoger las organizaciones y sindicatos que participan activamente de la interlocución con la Generalitat en espacios como la Mesa Agraria -creada en el 2012-, las dieciocho mesas sectoriales -entre las cuales, de la fruta, de la flor y planta ornamental o del aceite-, el Consejo Catalán de la Alimentación, el Consejo de Caza de Cataluña, y las juntas consultivas de las reservas nacionales de caza, entre otros.

La representatividad se establece a partir del porcentaje de votos obtenidos por cada candidatura. Este porcentaje tiene que alcanzar, al menos, el 15% de los votos emitidos. En los últimos comicios, del año 2021, UP obtuvo el 55,82% de los votos y 7 representantes en la Mesa Agraria, y JARC obtuvo el 29,16% de los votos y 3 representantes. Asaja se quedó en las puertas con el 11,69% de los votos.