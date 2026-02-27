Detectado un caso humano de gripe porcina en Lleida

El Departament de Salut ha detectado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida. Se trata de la cuarta infección notificada de este virus en personas al estado español desde el 2009. Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo estatal Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y la Agencia de Salud Pública están evaluando conjuntamente el caso. Desde la consejería remarcan que el riesgo para la población de infectarse con este virus es muy bajo.

El paciente había acudido en un hospital por otras cuestiones, no tenía síntomas respiratorios, pero se le cogió una muestra en el marco de la vigilancia epidemiológica de los virus gripales. Una vez se confirmó el positivo, se activaron todos los circuitos. Ni el paciente ni ninguno de sus contactos habían sido expuestos a cerdos, granjas u otros animales que puedan transmitir el virus. Los contactos no mostraron síntomas y las PCR a las que fueron sometidos dieron negativo. El caso fue notificado en el Centro de Coordinación de Alertes y Emergencias Sanitarias el 13 de febrero, y a continuación a las autoridades europeas y a la OMS, que confirmó el resultado de la secuenciación.

Se está investigando dos opciones: una gripe asintomática, o bien que el paciente no estuviera infectado pero por algún motivo hubiera habido contaminación ambiental (de él o de la muestra). Se han enviado muestras de sangre en el laboratorio de referencia de la OMS. Si se detecta que ha generado anticuerpos, entonces se habría infectado realmente.

El último caso de gripe porcina en Cataluña fue el 2024, en este caso de un trabajador. Este es el segundo detectado en Cataluña desde el 2009.

33 nuevos jabalíes positivos

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunció jueves 33 nuevos jabalíes positivos en peste porcina africana (PPA), aunque todos están dentro de la actual zona de alto riesgo. Con todo, el número total de casos se sube hasta los 195. Las restricciones se mantienen como hasta el momento, con 16 municipios afectados parcialmente o totalmente, y se está ultimando un plan de erradicación del jabalí en los primeros 20 kilómetros del foco.

Desde el Parlament, el conseller explicó que en el radio de 20 kilómetros en torno al foco se han analizado cerca de 1.000 jabalíes entre animales cazados y cadáveres localizados, y aseguró que desde el 1 de enero se han abatido 13.600 ejemplares por toda Cataluña.