El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, escenifica un pacto para los presupuestos con los líderes de Pimec, Fomento del Trabajo, CCOO y UGT.

El Gobierno aprobará los presupuestos este viernes en un consejo ejecutivo extraordinario. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este lunes en la firma de un acuerdo para las cuentas con sindicatos y patronales, que prevé 900 millones de euros en políticas de vivienda y 20 millones para el plan de choque de mejora del bus, interurbano.

«Este acuerdo es el camino a seguir», ha afirmado Illa, asegurando que mantiene la «mano tendida» y reclamando «responsabilidad a todo el mundo» en un momento en que todavía no hay pacto con ERC. El documento pactado con Fomento del Trabajo, Pimec, CCOO y UGT detalla 86 medidas, entre las cuales también destacan 180 millones para L'Energètica. «Cataluña necesita presupuestos», ha sentenciado Illa.