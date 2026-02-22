ERC se abre a sancionar el uso del burka pero rechaza fórmulas punitivistas

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa en la sede del partido.

ERC comparte la necesidad de regular el uso del burka y del niqab en los espacios públicos, pero elude ninguna medida punitivista. La formación de Oriol Junqueras considera que este tipo de velos «atentan contra la dignidad de las mujeres que se ven obligadas a llevarlo para poder salir a la calle».

Se trata, añaden, de una cuestión de derechos fundamentales, y por este motivo los republicanos se abren a debatir la posibilidad de prohibir el uso, en la línea de la proposición de Ley que Juntos ha registrado en el Congreso. En todo caso, rechazan que la prohibición se establezca mediante sanciones de carácter económico o bien que se tipifique en el Código Penal.

El objetivo de la formación es encontrar mecanismos que desincentiven el uso del velo integral por vías alternativas, como por ejemplo la obligación de hacer trabajos en beneficio de la comunidad para favorecer la integración.

Se trata, apuntan fuentes de la dirección, de evitar vías contraproducentes que acaben provocando la reclusión en el hogar de las mujeres a quien se pretende liberar de la invisibilización que supone el velo integral.

ERC todavía no ha decidido por qué vía defenderá esta postura ni si presentará enmiendas a la proposición de Ley que Junts tiene registrada en el Congreso. Pero Calabria comparte el criterio que el portavoz de los republicanos en Madrid, Gabriel Rufián, expresó al acto del miércoles en la Sala Galileo Galilei de Madrid, al lado del diputado de Más Madrid Enrique Delgado.

En el marco del debate sobre la prohibición, Rufián mostró su oposición frontal al burka y la necesidad de actuar para combatirlo. «El burka es una salvajada, y si somos una izquierda laica de verdad no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esta manera. Y está igual que sólo haya 500 mujeres en este país con burka, es una salvajada y no puede ser».

Previsiblemente, la toma en consideración de la proposición de ley de Junts se debatirá y votará al pleno del Congreso de los Diputados a finales de marzo. El texto -qué Junts registró el martes después de rechazar una iniciativa de Vox en la misma dirección- establece la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos.

Pero no incluye ninguna reforma del Código Penal ni crea nuevos delitos, sino que se limita a establecer la prohibición del uso en el espacio público de piezas que impidan la identificación de la persona.

Además, prevé delegar a la Generalitat de Catalunya competencias ejecutivas en materia de seguridad ciudadana, control de fronteras y emisión de documentos de identificación como el DNI, el pasaporte o el NIE, al amparo de los artículos 149 y 150.2 de la Constitución.