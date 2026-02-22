La comunidad ucraniana se manifiesta en Barcelona por los 4 años de la invasión y pide que el mundo no se olvide de la guerra

La comunidad ucraniana se ha manifestado en Barcelona este domingo por los cuatro años de la invasión rusa a gran escala. Convocadas por la Asociación de Ucranianos en Cataluña 'Txervona Kalyna', centenares de personas se han sumado a la marcha que ha empezado a las 17 horas en el paseo de Gracia y que ha acabado con una concentración en la plaza de Cataluña a partir de las 18 horas.

Durante la movilización se han gritado proclamas contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y a favor de la resistencia ucraniana.

El activista Karina Feka, una de las organizadoras de la marcha, ha avisado de que Ucrania no se rendirá, pero ha pedido que el mundo no se olvide ni normalice la guerra. Asimismo, ha reclamado el apoyo de más países.

En declaraciones a los medios, Feka ha denunciado que Rusia está atacando la infraestructura energética ucraniana. «Deja la población civil sin calefacción, agua ni luz», ha expuesto. «El dolor es constante y la catástrofe y el terror diario. El invierno ha sido uno de los más complicados de nuestra historia», ha añadido. Por todo ello, ha reclamado a los países no acostumbrarse al conflicto.

En la manifestación ha participado el presidente del Parlamento, Josep Rull, que ha asegurado que «la causa de Ucrania es la causa de Cataluña y la de Europa». «No podemos permanecer indiferentes ante este ataque que se concentra en las infraestructuras energéticas», ha afirmado. «Rusia niega la existencia Ucrania como nación. Les naciones tienen derecho a existir y ser libres, esta es la fuerza de Ucrania», ha añadido en la concentración en la plaza de Cataluña.

También se ha visto el cónsul general de Ucrania a Barcelona, Oleg Grabovetsky. Los manifestantes han lucido numerosas banderas de Ucrania y el acto ha acabado con el canto del himno del país.

Cuatro años de guerra en Ucrania

La comunidad ucraniana ha salido a la calle para denunciar los cuatro años de la guerra. Yuliya Dovgopola, presidenta de la asociación convocante, defendió que, ahora mismo, la prioridad de la ciudadanía ucraniana es combatir el frío mientras Moscú bombardea los sistemas energéticos del país. De hecho, la presidenta de la asociación alertó de que Putin utiliza ahora este el frío «como Stalin utilizaba el hambre, como política de genocidio». Así lo advirtió ya Dovgopola en una rueda de prensa al Parlamento para anunciar la manifestación, este jueves.

La asociación volvió a reclamar que se detenga la compra de gas en Rusia. «Les pedimos que escojan la dignidad», dijo Vadym Odariuk, ucraniano refugiado en Cataluña.

Coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa, este viernes también salió de Barcelona una misión de ayuda humanitaria hacia Ucrania, la Caravana de la Bondad.