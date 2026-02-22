Los alquileres subieron un 2,5% en Cataluña en el tercer trimestre y el precio medio superó los 870 euros al mes

El precio medio del alquiler en Cataluña se situó en los 876,83 euros en el tercer trimestre del 2025, según los datos del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) publicados este domingo.

Se trata de un aumento del 2,5% respecto del trimestre anterior, cuando la renta media era de 854,7 euros, y de un repunte del 0,9% respecto del primer trimestre del 2024, el último sin aplicarse el tope de precios.

En Barcelona ciudad, el importe medio llegó a los 1.153,11 euros, un 1,5% más que en el trimestre anterior (1.135,55 euros), pero un 3,3% por debajo desde que se regula el precio (1.193,5 euros el primer trimestre del 2024). En las áreas tensionadas el precio medio fue de 894,78 euros, un 2,7% más que el trimestre anterior.

Según el Govern, la variación trimestral de los precios es «coherente» con el mecanismo de fijación de precios porque los nuevos contratos toman como referencia el precio de los contratos anteriores más el IPC acumulado o bien el índice.

En consecuencia, las variaciones trimestrales tienden a heredar las producidas cuando se firmaron estos contratos anteriores, ahora hace entre cinco y siete años, actualizadas con el IPC, según ha indicado el Departamento de Territorio en una nota de prensa.