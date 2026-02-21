El mundo casteller cierra el 2025 con 514 siniestros, la cifra más alta de una temporada sin Concurs

El 2025 se ha encerrado con un total de 514 siniestros en el mundo casteller, según el informe de siniestralidad que ha presentado la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC). Es la tercera templada, desde que hay registros, con más accidentes, detrás de 2018 y 2024. La diferencia es que aquellos eran años de Concurs.

Entre los años sin concurso, los datos de 2025 son un 24,5% superiores a las del segundo año con más accidentes (413, en el 2019). Por estructuras, los castillos que suman más siniestros y también más lesiones potencialmente graves son los castillos de ocho. Eso se debe a la evolución de los grupos de siete, que han hecho más castillos de ocho por primera vez, según detalla el vicepresidente de la CCCC, a Miquel Torregrossa.

Con todo, Torregrossa ha recordado que la actividad castellera es «segura». De hecho, se declara un siniestro por cada 30,9 castillos que se llevan a plaza: «Caen pocos castillos y que se producen pocas lesiones potencialmente graves, pero tenemos que ser muy cuidadosos al intentar que estas caídas y estas lesiones sean las mínimas posibles».

En el detalle de la siniestralidad por estructuras, los castillos de ocho son los que registran más siniestros, el 23,8%. Siguen muy de cerca los castillos de gama extra. Son el 23,2%. Eso pasa «por su dificultad y su magnitud», ha apuntado Torregrossa. Los castillos limpios (19,7%) y los castillos de siete (15,7%) son los otros con más siniestralidad acumulada.

Con respecto a la localización de las lesiones, la mayoría se concentran en las extremidades, la columna vertebral y la cabeza. La piña (44%) y el tronco (34%) son los miembros de los grupos que sufren más lesiones. Por otra parte, el pomo de arriba concentra el 16% de las lesiones fruto de las caídas.

Les lesiones potencialmente graves también son mayoritarias en los castillos de ocho, el 42,9%, mientras que los castillos de gama extra, a pesar de las caídas, sólo acumulan el 14% de las lesiones potencialmente graves. Les que afectan a la cabeza siguen siendo los más frecuentes (82%).

Nuevo casco y máscara facial

En este sentido, el encuentro también ha abordado el proyecto del nuevo casco casteller que la CCCC impulsa con el asesoramiento de Sant Joan de Déu. El nuevo casco pretende mejorar la protección de los chiquillos con una optimización de tallas y prevé incorporar también un protector facial para ampliar la protección en zonas sensibles como frente, nariz y pómulos.

La responsable del área médica y de salud de la CCCC, Sílvia Simó, ha detallado que aunque el casco actual es «muy efectivo» y ha permitido bajar «radicalmente» la siniestralidad en el pomo de arriba, se había detectado que estas zonas de la cara «no quedaban bien protegidas». La previsión es presentar los primeros prototipos en otoño.