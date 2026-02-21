Junqueras dice que no están las «condiciones» para los presupuestos sin el IRPF pero se abre a pactar suplementos de crédito

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha lamentado este sábado que «no se dan las condiciones» para abrir la negociación con el Gobierno para los presupuestos sin las «garantías» de la recaudación del IRPF.

Sin embargo, el dirigente republicano se ha abierto a pactar suplementos de crédito. Junqueras se ha pronunciado así durante el Consejo Nacional en la sede del partido, donde ha asegurado que han estado «bastante cerca» de conseguir la recaudación del IRPF y «hacer posibles» las cuentas.

Asimismo, ha avisado al PSC que tiene que «convencer» al PSOE de cumplir sus compromisos, para que se den las condiciones para la negociación presupuestaria.