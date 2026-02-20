La oferta inicial para el próximo curso será de 2.966 grupos en I3 y de 2.866 en 1.º de ESO

La oferta inicial para el curso 2026-2027 será de 2.966 grupos a I3 y 2.866 en 1.º de ESO, 37 menos y 25 más que en la oferta final del curso actual, respectivamente. El Departament d'Educació calcula un total de 132.600 alumnos para estos cursos, de los cuales 79.000 en primero de secundaria y 53.600 en I3.

En general, son 328 plazas globales menos que al principio de este curso (132.928). Sin embargo, el alumnado de ESO sube a2.027 con respecto al curso actual, mientras que el de I3, según los pronósticos del departamento, se reducirá a unos 1.700. Con respecto a la escuela concertada, el director general de Centres Concertats, Xavier Güell, ha detallado que 283 unidades perderán el concierto por motivos como no aplicar la coeducación y separar por sexo, entre otros.