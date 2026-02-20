Las limitaciones temporales de velocidad de la red ferroviaria catalana se elevarán a 220

Adif prevé unas 220 limitaciones temporales de velocidad (LTV) la próxima semana en la red ferroviaria catalana, que afectarán cerca de 208 kilómetros de vías en total. Según el Documento Semanal de Limitaciones Temporales de Velocidad elaborado por el ente, en el cual ha tenido acceso a la ACN, serán diecisiete más que la semana pasada y 110 serían atribuibles a los efectos de la borrasca Harry.

Buena parte de las nuevas limitaciones, sin embargo, se darán en el tramo entre Riba-roja de Ebro y Reus, donde Adif sustituirá las restricciones globales en un tramo de 72 kilómetros por diecinueve tramos concretos, afectados principalmente por el mal estado de las trincheras. A pesar de eso, Renfe ha informado de que todavía no hay fecha para recuperar el servicio de viajeros en la línea R15.

Según el documento de Adif, está previsto que la restricción de velocidad de 30 km/h establecida sobre un tramo de 72 kilómetros de vías, entre Riba-roja d'Ebre y Reus desaparecerá a partir de la medianoche del día 24 de febrero. Justamente, a partir de este momento, se establecen las limitaciones en tramos parciales, que van de los 30 a los 70 km/h según los casos.

Por otra parte, Adif prevé dejar de aplicar la limitación de circular a 30 km/h en el tramo entre Móra la Nova y Reus a partir de la medianoche del día 26, momento a partir del cual se establecerán también a lo largo de este tramo nuevas restricciones de velocidad en segmentos concretos, que se moverán entre los 30 y los 50 km/h. Aunque en la gran mayoría de casos se apunta el estado de la trinchera como motivo, en dos tramos se especifica el estado de la vía.

En la misma vía, pero ya en la zona del Camp de Tarragona, se han añadido siete nuevas limitaciones (dos en 30 km/h y el resto en 80) entre Torredembarra y Sant Vicenç de Calders para la consolidación de la vía así como protección de trabajos a la zona del túnel de Roda de Berà. En torno a la mitad de estas restricciones afectarán únicamente los tres que circulan en horario nocturno.

Por otra parte, a la línea RL4, se incorporan también a partir de la próxima semana cuatro nuevas limitaciones (a un máximo de 50 km/h) entre Mollerussa, Tàrrega, Cervera y Calaf. En este caso, Adif indica que el estado de la vía es el motivo. Precisamente, este viernes Renfe ha restablecido al servicio ferroviario de la línea RL4 en todo su recorrido, con circulaciones habituales entre Lleida Pirineos y Manresa y un tren lanzadera entre esta última estación y Terrassa Estación del Norte.

El documento de Adif prevé también limitaciones en la vía del R3 en tramos de la Molina-Planoles, Ribes de Freser-Ripoll y Ripoll-Sant Quirze de Besora por el estado de la trinchera, con un riesgo 'alto' en el caso de un punto de Ribes de Freser. En este caso, sin embargo, el cierre por las obras en marcha desde hace unos meses en esta línea obligan los usuarios a cubrir sus trayectos con el servicio de bus alternativo que ofrece Renfe.

En declaraciones en 'Els Matins' de TV3, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha adelantado que esta próxima semana se eliminarán 26 de las 210 limitaciones temporales de velocidad que hay actualmente en Rodalies y ha asegurado que se está trabajando en 91 puntos. Santano ha reconocido que la cifra de tramos limitados por las afectaciones es variable.