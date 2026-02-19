Ayudas al alquiler en Cataluña: 250 euros al mes durante dos años para jóvenes menores de 35

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha anunciado este jueves que entre el 1 y el 15 de marzo se abrirá una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, la línea de ayudas al alquiler del gobierno español que gestiona la Generalitat.

Con una dotación de 29 millones de euros, las ayudas serán de 250 euros al mes durante dos años. Podrán acceder los menores de 35 años con residencia legal en Cataluña que sean titulares de un contrato de alquiler o de una habitación y que dispongan de una fuente regular de ingresos.

La consejera ha invitado a las personas que cumplan los requisitos a que, una vez se abra la convocatoria, “se registren rápidamente” porque las ayudas se otorgarán “por orden de llegada”.