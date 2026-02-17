Cinco jóvenes mueren en un incendio en un bloque de pisos en Manlleu

Vista de un edificio en la calle Montseny de Manlleu después de un incendio mortal con cinco víctimas.

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Cinco jóvenes de entre 14 y 18 años han muerto y cuatro más han resultado heridos de carácter leve en un incendio que ha tenido lugar este lunes por la noche en un bloque de pisos de la calle Montseny de Manlleu (Osona). Según han explicado los Bombers, el fuego se ha originado en un trastero en el terrado de un bloque de cinco alturas y, por motivos que se desconocen, las personas que eran dentro no han podido salir.

Los Bombers han apagado el incendio en poco menos de media hora y han encontrado a las cinco personas muertas en el interior de la construcción. Con respecto a los cuatro heridos leves, tres han recibido el alta después de ser atendidos en las ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), mientras que la cuarta no ha querido ser trasladada a ningún centro hospitalario.

Los Bombers han recibido el aviso del suceso cinco minutos antes de las nueve y cuarto de la noche. Varios residentes han llamado al 112 avisando del incendio al piso superior y la presencia de humo en la escalera.

Trece dotaciones se han desplazado al lugar y cuando han llegado el edificio estaba totalmente desalojado. Dos bomberos han localizado y apagado el incendio, que se ha dado por extinguido poco antes de las diez menos cuarto. Al mismo tiempo, se ha localizado la primera víctima, una persona en situación de paro cardiorrespiratorio.

Los efectivos del cuerpo han continuado la búsqueda de personas y han encontrado a las otras cuatro víctimas. El SEM ha activado once ambulancias y dos equipos de soporte psicológico, pero no se ha podido hacer nada para salvar la vida de las víctimas.

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra, con el apoyo de varias patrullas de seguridad ciudadana se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las causas del siniestro. Por su parte, la Policía Local ha prestado soporte inmediato a los vecinos que han salido del edificio, alarmados por el humo de la escalera.

La comitiva judicial ha llegado hacia la una y media de la madrugada para hacer el levantamiento de los cadáveres. A las dos y cuarto de la madrugada los vehículos de la funeraria se han marchado con los cuerpos y los servicios de emergencia han empezado a desmontar los equipos instalados para atender la emergencia. A la misma hora se ha permitido a los vecinos volver a sus domicilios, dado que el edificio no presenta problemas de seguridad.

La consellera de Interior, Núria Parlon, además de la delegada del Gobierno en la Cataluña Central, Èlia Tortolero, y el alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, se han desplazado hasta el lugar del siniestro.

El consistorio decretará tres días de duelo y las banderas ondearán a medio palo en señal de respeto y recuerdo a las víctimas y hará un minuto de silencio este martes a las 19.00 horas delante del Ayuntamiento.