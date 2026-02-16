Ruedas pinchadas, lunas rotas y varios choques por hundimientos de la calzada en la autovía A-2

Durante este fin de semana ya se han tapado algunos hoyos de la autovía A-2.Jordi Bonilla

La autovía A-2 ha sufrido durante este pasado fin de semana, sobre todo el viernes, importantes problemas de tráfico a la altura de Cervera y Ribera d’Ondara debido a hundimientos de la calzada. Los incidentes afectaron los puntos kilométricos 523 y 528 en ambos sentidos. En dirección Lleida se tuvo que cerrar un carril sobre las 19:56 horas, mientras que hacia Barcelona los cortes comenzaron alrededor de las 21:40 horas.

Varios conductores reportaron a través de redes sociales pinchazos de ruedas y lunas rotas provocados por los desperfectos del asfalto. La circulación se ralentizó durante horas, generando largas colas en sentido Lleida, mientras los servicios de emergencia y Trànsit coordinaban la gestión del tráfico.

Aunque el Govern adjudicó en septiembre pasado las obras de reforma del tramo entre Cervera y el límite con la provincia de Barcelona, los hundimientos se suman a otras incidencias recientes en la red viaria. En el Pirineo, la nieve afectó más de veinte carreteras locales y comarcales de Pallars, Alta Ribagorça, Alt Urgell y Solsonès, obligando a circular con cadenas y restringiendo el paso de camiones articulados en varios tramos.

Los Bomberos intervinieron por desprendimientos de piedras y rocas en distintos puntos, como Torà, Talavera, Torrefeta i Florejacs o Rialp, mientras que en Sant Llorenç de Montgai se produjo un deslizamiento que bloqueó parte de la salida del pueblo hacia Camarasa. Trànsit también advirtió de intensa acumulación de agua en la AP-2 en Les Borges y la caída de un árbol en la N-230 en El Pont de Suert.