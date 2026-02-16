Renfe mantiene servicios complementarios por carretera en varios tramos de Rodalies

La R4 de Rodalies circula este lunes por la mañana con retrasos que pueden superar los 20 minutos de media a causa de las limitaciones de velocidad, como han informado desde Renfe pocos minutos antes de las 9:00 horas. El operador mantiene servicios complementarios por carretera en varios tramos de la red, como por ejemplo, de Blanes aMaçanet – Massanes, que aparte del servicio tren lanzadera cada hora y media, también dispone de un servicio alternativo en autobús.

La R2 Sur y la R2 y R2 Norte tienen servicio ferroviario en todo su recorrido, pero los trenes con origen y destino Sant Vicenç de Calders paran en todas las estaciones. La R3 continúa sin servicio ferroviario hasta mayo, por eso desde Renfe proponen utilizar la R4 y los autobuses.

Renfe informa que la R4 tiene servicio complementario por carretera en varios tramos, además del servicio tren lanzadera cada hora entre Terrassa Estación del Norte y Manresa. Por otra parte, la R7 no recuperará el servicio hasta mayo, y la R8 funciona con un servicio alternativo con autobús entre Martorell Central y Granollers Centre, o a través de la red de la línea R2 entre Mollet-Sant Fost y Granollers Centre.

Rodalies informa que las líneas de la R11, R13 y R14 ofrecen servicio ferroviario en todos sus recorridos, pero también hay servicios complementarios en autobús para las dos últimas.

La RL4 tiene servicio en tren desde Lleida Pirineus hasta Cervera, y desde Calaf hasta Manresa. Entre Cervera y Calaf se ofrece un servicio alternativo por carretera y entre Manresa y Terrassa Estación del Norte un servicio de tren lanzadera de la R4.