Illa vuelve «plenamente consciente de lo que ha vivido Cataluña» durante su ausencia y defensa que sabe «lo que hay que hacer»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto al Palau y a su trabajo después de un mes de baja médico con un discurso institucional. Y lo ha hecho asegurando que es «plenamente consciente» de todo lo que ha tenido que pasar Cataluña y los catalanes durante su ausencia. Illa, sin embargo, asegura que sabe «lo que los catalanes reclaman» y «lo que hay que hacer».

Illa, que ha hecho una breve referencia a la situación de Rodalies y a los efectos de la meteorología de las últimas semanas, ha pedido que se tiene que tener plena confianza en que Cataluña está preparada para resolver cualquier situación». El presidente ha aprovechado también para hacer una encarnizada defensa de la sanidad pública y de la «humanidad» por delante de la lógica de mercado.

Después de admitir que estos últimos días se ha tenido que centrar en la recuperación» y que ha mantenido el contacto con el Gobierno, ha explicado que es «plenamente consciente de lo que ha vivido Cataluña» durante este mes. «Han sido días difíciles para el país y para el conjunto de la ciudadanía. Desgraciadamente, hemos sufrido episodios meteorológicos extremos que han supuesto la pérdida de vidas humanas», ha dicho, recordando a las víctimas.

Es por eso que ha recordado que, según él, hace falta que «se tome conciencia que en todo momento la prioridad absoluta es la seguridad y protección». «Tenemos que tener plena confianza en que Cataluña está preparada para afrontar y resolver cualquier situación. El Gobierno está plenamente dedicado a preparar mejor el país, a reforzar todos los servicios y todas las infraestructuras que haga falta, a dedicar todos los recursos que haga falta. En Rodalies, en el conjunto de la red vial y en el conjunto de servicios públicos nos hemos fijado un rumbo de exigencia y de ambición que ejecutaremos de manera exhaustiva, metódica y rigurosa: Decisión a decisión, acuerdo tras acuerdo, obra en obra, mejora a mejora hasta el final», ha sentenciado.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno trabajará «hasta garantizar la calidad y la excelencia que trabajadores, servidores públicos, usuarios, empresas y toda la ciudadanía merece». «Vienen meses importantes, decisivos para el futuro de Cataluña», ha avanzado. El presidente, además, ha asegurado que sabe «lo que los catalanes y catalanas reclaman» y «lo que hay que hacer». «Y hoy les digo, de nuevo, que lo haremos. No es tiempo ni de fatalismos, ni de conformismos ni de irresponsabilidades. Un país se construye con conciencia, con responsabilidad y con exigencia. Con valores y con razones. Cada uno tiene que cumplir con su deber y su trabajo», ha remachado.

«Lo más importante es cuidarnos»

Illa ha admitido que desde que fue ingresado ha pasado «días duros en algunos momentos, pero también aleccionadores y gratificantes; porque en la vida de todo se aprende». En este sentido, ha hecho una reflexión que adelanta una bajada en el ritmo de su exposición pública. «Lo más importante es cuidarnos. Cuidarse uno mismo y cuidarnos entre nosotros. A veces, ya sea por una situación sobrevenida como ha sido mi caso, es necesario detenerse. Tomar perspectiva de uno mismo y del entorno para reflexionar», ha sentenciado.

Aprovechando esta estancia en el hospital, Illa asegura que ha aprendido que «no se puede poner precio a la salud», y ha aprovechado para hacer una defensa del modelo público. «No podemos permitir la mercantilización de nuestro bienestar ni de los valores humanos que lo sustentan. La salud es un bien, un derecho íntimo y personal y, al mismo tiempo, también es un derecho colectivo y compartido. La salud es el derecho más elemental que tenemos porque sin salud no hay libertad, ni igualdad ni tampoco prosperidad», ha afirmado.

En este sentido, ha defendido también que valores como la libertad, la igualdad, la convivencia y la fraternidad «necesitan del compromiso individual y colectivo, de instituciones democráticas y de políticas públicas». Illa ha hecho, en su declaración institucional, también una defensa de «la buena política», porque, dice, «la política noble es la política de los valores, no la política del mercado». «Tenemos que recuperar la política de los valores humanos, la política que pone por delante de todo el sentido de humanidad. La política capaz de transformar estos valores en beneficios tangibles para mejorar la vida de todo el mundo», ha sentenciado, añadiendo que durante la estancia en el hospital ha sido «testigo del alto sentido de humanidad y de solidaridad que se vive allí y se practica».

«Esta humanidad es la que hoy está en juego en el mundo. También en nuestra casa. No podemos caer en la trampa de deshumanizarnos entre nosotros», ha sentenciado. Entrando en materia más ideológica, Illa ha dicho, al salir ya del hospital y volver al trabajo, que «en ninguna circunstancia» se puede deshumanizar al otro. «Ni en el debate político, ni en las relaciones humanas, ni en las relaciones entre territorios. Los representantes públicos tenemos este primer deber ineludible: dar ejemplo de humanidad», ha dicho, añadiendo que es «muy consciente del malestar que sienten muchas familias y jóvenes cuando afrontan dificultades como acceder a una vivienda o la angustia que provocan, por ejemplo, las emergencias climáticas que estamos viviendo».

En este sentido, ha pedido no permitir que «nadie lo aproveche para enfrentarnos los unos con los otros». «Tenemos que desvanecer el miedo que algunos nos quieren inocular para su beneficio propio. Es el momento de ofrecer certezas. La primera certeza es que todos formamos parte de la misma comunidad, todos formamos parte de la misma sociedad y del mismo país; y que entre todos, tenemos la capacidad para superar cualquier dificultad. Es el momento de ofrecer soluciones, de ofrecer respuestas y de ofrecer la verdad», ha sentenciado.

Illa ha asegurado que se reincorpora a su trabajo «con muchas ganas, energía y determinación» y con un «profundo sentimiento de agradecimiento». «Si he podido superar la dolencia y reincorporarme a la vida diaria no es ni fruto de la suerte ni por casualidad. Es gracias a nuestro sistema de salud público y a todas las personas que lo conforman», ha añadido para alabar la sanidad pública y su «recorrido de mejora, pero con vocación de excelencia». En esta parte, también ha tenido palabras especiales de agradecimiento para el equipo médico del hospital de la Vall d'Hebron, donde ha sido ingresado.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto este lunes «de forma progresiva» al trabajo después de casi un mes convaleciente de la osteomielitis púbica causada por la bacteria que le diagnosticaron. El retorno lo anunció el viernes pasado, y según el equipo médico, Illa evoluciona «muy favorablemente y continúa el tratamiento antibiótico bajo el control» de los médicos del Hospital Vall d'Hebron. «Ha recuperado totalmente la movilidad, hecho que puede permitir su incorporación progresiva presencial a las funciones de presidente», explicaron el viernes desde el Hospital.