Los Mossos detectan 204 posibles radicalizaciones en el 2025, un 62% por yihadismo

Imagen de archivo de una detención en Sant Pere de Ribes en el marco de un operativo anti yihadistaACN

Los Mossos d'Esquadra detectaron 204 casos de posibles radicalizaciones durante el 2025, la mayoría en fases iniciales y que no llegaron a representar una amenaza concreta para la sociedad, según ha indicado el cuerpo policial este domingo en una nota de prensa.

De estos casos, 161 eran por procesos de radicalización violenta y 47 por casos de impacto educativo y social. Según los Mossos, un 62% de los casos estaban relacionados con el yihadismo, un 11% con la ultraderecha y un 6% con extremismos de otros tipos.

En paralelo, el año pasado la policía formó a más de 6.000 profesionales en 243 cursos para prevenir extremismos, un 20% más que el año anterior, en ámbitos como educación, protección de menores, ejecución penal, agentes rurales o asociaciones. Del total de alertas recibidas el año pasado, 13 implicaron notificaciones a la Fiscalía y se instruyeron diligencias penales. En estos casos, 10 estaban vinculados al yihadismo y 3 a la ultraderecha.

Desde el año 2015, y en coordinación con varios departamentos, la Generalitat impulsa planes de prevención de los extremismos violentos, que se consideran «la principal herramienta para prevenir y detectar procesos de radicalización violenta».

El objetivo de las formaciones es «mejorar la comprensión de los procesos de radicalización violenta, identificar los riesgos que suponen, ampliar la red de colaboración para la prevención de la radicalización violenta e impulsar mecanismos de intervención individualizados en aquellos casos conocidos». Según los Mossos, el entorno digital «favorece la radicalización violenta» y es el espacio «central» para la captación y la auto-radicalización.

Entre los trabajos de los Mossos para combatir estos espacios violentos, el año pasado la policía catalana, junto con otros policías del Estado y de Europa, participó en un operativo que permitió la retirada de más de 2.000 contenidos terroristas y de extremismos violentos diseñados para menores y alojados en las principales redes sociales.