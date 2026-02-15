Los médicos empiezan una semana de huelga con una convocatoria propia en Cataluña el lunes y viernes

Imagen de archivo de un manifestante con la máscara de la consellera de Salud, Olga Pané.Natzaret Romero

Los médicos están llamados esta semana a una nueva movilización para reclamar un convenio propio y mejoras laborales, sobre todo ante la sobrecarga asistencial y el agotamiento profesional. El sindicato Médicos de Cataluña ha convocado huelga lunes y viernes para interpelar directamente al Departamento de Salud.

A nivel estatal, la convocatoria es más amplia y es para los cinco días de la semana, según ha llamado al comité de huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y en que se han integrado organizaciones autonómicas, entre ellas Metges de Cataluña.

Así pues, los médicos catalanes pueden ir a la huelga toda la semana bajo el paraguas estatal. El sindicato catalán prevé llevar el viernes las reivindicaciones a la calle. Los médicos catalanes y españoles se han movilizado en los últimos meses para un convenio propio y otras mejoras.

El conflicto más reciente con el Ministerio de Sanidad se enmarca en la reforma del estatuto marco de los profesionales sanitarios, la ley básica que regula las relaciones laborales del personal estatutario del sistema nacional de salud (SNS) y que había quedado obsoleta después de más de 20 años sin actualizarse.

El ministerio y los sindicatos del ámbito de negociación firmaron un acuerdo en enero para el nuevo estatuto marco, pero no dieron apoyo las organizaciones médicas, que se han sentido infrarrepresentadas en las negociaciones y consideran que sus demandas necesitan una respuesta específica.

A principios de enero, Médicos de Cataluña y los principales sindicatos médicos autonómicos se integraron en el comité de huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para formar un frente común ante el Ministerio de Sanidad. El comité de huelga ha convocado paradas de cinco días cada mes, que empiezan ahora y se alargarán previsiblemente hasta junio.

Más allá del conflicto a nivel estatal, el sindicato Médicos de Cataluña insta el Departamento de Salud a dar respuesta a las reivindicaciones y advierte la consellera Olga Pané que «no se puede desentender del conflicto», según ha avisado en varias ocasiones. La organización sindical asegura que Cataluña tiene las competencias y la capacidad de actuación para introducir mejoras en las condiciones laborales de los médicos.

Les reclamaciones del colectivo se centran en la jornada laboral y los descansos y a eliminar las guardias médicas de 24 horas, así como en la contratación de profesionales para reducir la sobrecarga asistencial. El secretario general del sindicato, Xavier Lleonart, ha recalcado en movilizaciones anteriores que reclaman «unas condiciones dignas para poder atender correctamente a los pacientes».

El sindicato también ha defendido en varias ocasiones que los médicos tienen que mantener una clasificación profesional y retributiva diferenciada de los otros grupos de acuerdo con su formación y responsabilidad y pide iniciar el procedimiento para aplicar coeficientes reductores para avanzar la jubilación a grandes rasgos, que las horas de guardia hechas computen para la jubilación. Otras reivindicaciones son sobre las actividades de formación, docencia e investigación.

Se garantizan las urgencias, las unidades vitales y las operaciones inaplazables

A nivel formal, la convocatoria estatal está prevista de las 00:00 h del lunes a las 23:59 del viernes y afecta a todo el personal médico y facultativo laboral, estatutario, funcionario y en formación especializada del sistema nacional de salud. La convocatoria de Médicos de Cataluña va de las 8 h del lunes a las 8 h del martes y de las 8 h del viernes a las 8 h del sábado.

Los servicios mínimos decretados establecen que se tiene que mantener el normal funcionamiento de los servicios de urgencias; de las unidades de cuidados intensivos (UCI) y otras unidades especiales, como de hemodiálisis, neonatología, partes o tratamientos de radioterapia y quimioterapia, así como todas aquellas que se consideren de urgencia vitales. También se atenderá la actividad quirúrgica que no se puede aplazar.

En los centros de atención primaria y atención continuada y urgente (CUAP, PAC y PADES), se garantizará la asistencia urgente y el servicio se prestará con un 25% de la plantilla durante el primer día (excepto si sólo hay una persona en el dispositivo, entonces se mantendrá sin cambios) y, a partir del segundo día, aumentará a un tercio de la plantilla.

Los servicios farmacéuticos se mantendrán con el personal de los turnos de guardia y noche y el transporte sanitario tendrá que garantizar la atención en las urgencias y los tratamientos oncológicos, diálisis, oxigenoterapia y pruebas diagnósticas urgentes.

El resto de servicios funcionarán con un régimen mínimo como un día festivo -exceptuando aquellos centros donde la plantilla esté igual en la de los días laborables, que pasará a ser del 50%. En el Banco de Sangre y Tejidos, los servicios mínimos serán del 50%.