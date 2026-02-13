La red ferroviaria tendrá 193 tramos con limitación de velocidad la semana que viene

La red ferroviaria catalana tendrá 193 tramos con limitaciones temporales de velocidad la semana que viene, según el Documento Semanal de Limitaciones Temporales de Velocidad elaborado por Adif que entrará en vigor el próximo lunes y en el cual ha tenido acceso a la ACN. Son diez tramos más de los que ha habido esta semana. Estos 193 segmentos representan afectaciones en 190 kilómetros de vías, un kilómetro menos de los que ha habido estos últimos días. Entre las novedades hay que el tramo entre Maçanet-Massanes y Blanes de 13,4 kilómetros que ha sido limitado a 30 km/h se ha sustituido por cuatro limitaciones que conjuntamente afectan 1,6 kilómetros de vías en un espacio de 5,4 kilómetros, hecho que permitirá mejorar los tiempos de viaje.

Aunque en el cómputo total hay diez tramos más respecto de esta semana (de 183 a 193), Adif ha añadido 20 tramos nuevos con Limitación Temporal de Velocidad (LTV) a la lista, si bien el número total de kilómetros afectados prácticamente no varía. Eso se explica por diferentes motivos. En primer lugar porque algunos segmentos ya no figuran en el documento, una vez se han hecho obras que han permitido restablecer la normalidad en el funcionamiento de la línea ferroviaria. Es el caso de un segmento entre Portbou y Llançà (R11 y RG1), donde se ha reparado una trinchera que afectaba a unos 200 metros de vía; o un tramo de un kilómetro entre Cunit y Vilanova i la Geltrú que estaba limitado a 50 km/h y que presentaba deficiencias en el estado de los raíles.

En otros puntos de la red habrá más tramos con LTV pero menos kilómetros de afectación. Es lo que pasará entre Maçanet-Massanes y Blanes. Hace una semana Adif determinó que en 13,4 kilómetros los trenes tendrían que circular a 30km/h por el mal estado de varias trincheras y donde se harían obras. Es uno de los puntos críticos del país que la compañía identificó.

Durante los últimos días una de las trincheras se ha reparado, mientras que en otros se sigue trabajando. Así, la limitación conjunta de 13,4 kilómetros se elimina y se sustituye por cuatro LTV que conjuntamente afectan a 1,6 kilómetros de vías en un espacio de 5,4 kilómetros. Eso permitirá que en los 8 kilómetros restantes los trenes puedan circular a una velocidad superior y, así, reducir el tiempo del trayecto. De todos modos, Renfe ha informado de que por ahora se seguirá manteniendo el servicio de tren lanzadera y bus complementario entre estas dos estaciones del R1 y RG1.

Al R4, entre Manresa y Terrassa Estación del Norte, también ha habido cambios. Por una parte, se ha suprimido una LTV que sólo ha sido vigente durante una semana en un tramo de 500 metros; pero en cambio se han añadido seis nuevas, en concreto entre Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar y Terrassa. Estas seis LTV conjuntamente representan 4.295 metros -mayoritariamente a 30 km/h-, en 20 kilómetros de trazado.

Analizando el documento que entrará en vigor el próximo lunes y comparándolo con el vigente esta semana, se observa que también se han suprimido dos LTV que aparecían duplicadas entre Centelles y Sant Martí de Centelles -es decir, había 4 LTV-. De hecho, el mismo segmento tenía fijados dos límites de velocidad diferentes. Desde de Adif se ha corregido esta situación y se ha optado por mantener la limitación más lenta hasta que no se repare la incidencia.

Recuperación del servicio

La consejera de Territorio Sílvia Paneque y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, han explicado que este sábado se recuperará el servicio del RL4 entre Lleida y Cervera. Sin embargo, se ha establecido una nueva LTV de 500 metros entre Tàrrega y Cervera donde los trenes tendrán que reducir la marcha hasta los 50 km/h por el mal estado de una trinchera.

Santano ha concretado que de las cerca de 200 limitaciones que estará la próxima semana, 70 hacen referencia a tramos donde se está actuando de emergencia. De estos, la mitad se espera que estén reparados a finales de este febrero y se puedan eliminar las LTV. El 50% restante ha afirmado que estarán resueltos como máximo en abril.

Uno de los puntos conflictivos es el tramo del R15 entre Riba-roja d'Ebre y Reus, donde la semana pasada se fijó una única LTV de 72 kilómetros dónde los trenes como máximo pueden circular a 30 km/h. Entre estas estaciones Renfe ofrece el transporte por carretera porque a nivel operativo no es eficiente. Los responsables políticos han indicado que los pasajeros seguirán haciendo el trayecto en autobús hasta que las vías no estén en mejores condiciones.

Casi un centenar en Barcelona

Por demarcaciones, Barcelona es la que más tramos con Limitación Temporal de Velocidad (LTV) acumulará a partir del lunes, con 99 -tres más que esta semana. La sigue Tarragona, con 47. Por su parte, Gerona mantendrá los 33 tramos que ya tenía esta semana, si bien algunos han variado, tal como se ha explicado anteriormente. Finalmente, Lleida ha subido de los once hasta los catorce. De estos tres, dos son entre Juneda y Vinaixa (R13 y R14) donde se han detectado problemas en la vía y en una trinchera.

El Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad es de ámbito estatal y se dirige a las personas que trabajan de una manera u otra en la red ferroviaria. Aparecen las afectaciones que obligan a los maquinistas a reducir la velocidad, a qué velocidad se tiene que circular y los motivos de la incidencia. En ocasiones son sitios puntuales y concretos, pero en otros son tramos de algunos kilómetros. Entrará en vigor el lunes que viene pero el administrador ferroviario ya lo ha enviado al personal que trabaja a la red. Cada semana se añaden o sacan tramos en función del estado de la red y de las reparaciones que se hayan llevado a cabo. En caso de que durante la semana se tenga que establecer alguna nueva LTV, se notifica individualmente al personal implicado y se añade al documento en la siguiente edición.