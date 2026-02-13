Primera víctima por el temporal de viento: una mujer de 46 años a quien le le cayó parte de un techo en Barcelona

Árbol caído por el viento encima de un coche en torno a la plaza Ernest Lluch de Sant Boi de Llobregat.ACN

Uno de los dos heridos críticos por los efectos de las ventoleras de este jueves ha muerto en el hospital, según ha informado el Departament de Salut. La víctima es una mujer de 46 años que ingresó en el Hospital Vall d'Hebron después de que le cayera encima parte de un techo en una nave industrial a Barcelona. Esta persona era una de las nueve que estaban ingresadas en hospitales por los efectos del viento, de las cuales dos en estado crítico y tres graves.

El otro herido crítico es un voluntario de Protección Civil de 22 años a quien le cayó un árbol encima en Sant Boi de Llobregat y que está ingresado en el Hospital de Bellvitge. En el mismo centro hay un compañero suyo de 23 años, herido grave y fuera de peligro.

En cuanto a la víctima mortal, los Mossos d'Esquadra han informado que recibieron el aviso a las 12.10 horas de jueves. Varias patrullas de Seguridad Ciudadana y de investigación se dirigieron a la nave industrial.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes localizarona la víctima herida. Por causas que se investigan, elementos del edificio se habrían precipitado y habrían impactado en la víctima.

Hasta el punto también se movilizaron cinco dotaciones de los Bomberos de Barcelona y cuatro del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Estos últimos trasladaron la mujer al Hospital del Vall d'Hebrón dónde ha muerto horas después.

Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del Departament d'Empresa i Treball de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales.

Por otro lado, en el accidente de Sant Boi que ha dejado el otro herido crítico y uno de grave, también resultaron heridos dos voluntarios más de Protección Civil de 23 y 35 años, pero en estado leve. Estos dos hombres han recibido el alta.

En el Hospital Vall de Hebrón, además de la mujer que ha muerto, continúa ingresada otra persona de 68 años en estado grave, con fractura de pelvis y fémur, más traumatismo torácico, después de que le cayera encima una farola en Barcelona.

El tercer herido grave es un operario de la construcción de 56 años, a quien le cayó encima una pared en Sant Pau de Segúries en la que estaba trabajando. Está ingresado en el Hospital Josep Trueta de Girona.

Por último, hay dos heridos menos graves en el Hospital de Olot. Tienen 54 y 51 años y estaban trabajando sacando un árbol en Ribes de Freser, cuando se les cayó encima.