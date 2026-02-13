Parlon pide a los ayuntamientos ajustar los itinerarios de las rúas de Carnaval ante el nuevo episodio de viento

La consejera|consellera de Interior, Núria Parlon, durante la rueda de prensa en el Ayuntamiento de BarcelonaACN

La consejera de Interior, Núria Parlon, ha instado a los ayuntamientos de Cataluña a «ajustar los itinerarios o reducir los recorridos de las rúas de Carnaval» ante la previsión de nuevas ráfagas de viento. A pesar de admitir que el episodio de viento previsto no será tan violento como el del jueves pasado, Parlon ha destacado la importancia de «mantenerse atentos» y adoptar medidas de seguridad.

Ha explicado que el comité técnico del Cecat coordinará todo el operativo, pero ha pedido a los entes locales donde se prevén rachas más fuertes que analicen los «elementos de mayor vulnerabilidad» y tomen las decisiones necesarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía, como ya se hizo con las cabalgatas de Reyes.

Parlon ha subrayado que, en momentos de condiciones meteorológicas adversas, la responsabilidad compartida entre ayuntamientos y cuerpos operativos del Departamento de Interior es esencial.

Ha hecho estas declaraciones en una atención a la prensa posterior a la Junta de Seguridad Local de Barcelona, en compañía del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. Tanto la consejera como el alcalde, han lamentado la muerte de una mujer durante el último temporal de viento y han deseado la rápida recuperación de los heridos.