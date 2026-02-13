Detectan 2 nuevos casos de PPA fuera del radio inicial e incluyen Molins de Rei y el Papiol en la zona de alto riesgo

Un cazador con la señalización que indica que se está haciendo batida y los jabalíes que se han cazado este miércoles

Detectados 13 nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en Cataluña, once dentro del radio inicial y dos más en una urbanización de Molins de Rei (Baix Llobregat). El hallazgo de dos jabalíes positivos fuera de este límite hace que Molins de Rei y el Papiol se incorporen a la zona de alto riesgo --hasta ahora integrada por doce municipios-- y que se restrinja el acceso al medio natural a partir de este viernes.

Así lo ha anunciado este viernes desde Lleida el conseller Òscar Ordeig, el cual ha detallado que no hay «ninguna granja afectada» en los nuevos radios y que se mantiene el radio de 20 kilómetros. Ordeig ha adelantado que el dispositivo de contención se reforzará con nuevos cierres en la N-2 y la B-23 y que continuarán las batidas en la zona de bajo riesgo.

El conseller ha detallado que los 13 nuevos positivos de peste porcina africana elevan a 155 el número de casos positivos. Todos los nuevos casos corresponden a focos secundarios situados cerca de focos primarios ya identificados, pero la novedad es que dos de ellos se han localizado en una urbanización de Molins de Rei, a unos dos kilómetros del perímetro de la zona de alto riesgo.

Ordeig ha admitido que era «previsible» que esto pudiera pasar, pero que en cualquier caso el que más preocupaba es que los positivos se pudieran extender hacia el norte o a la Sierra de Marina. Por eso, ha insistido que conviene «no bajar la guardia, seguir las indicaciones de los expertos, proteger el sector, abrir nuevos mercados y mantener el cumplimiento estricto de las medidas establecidas».

El conseller ha señalado que Molins de Rei y el Papiol quedan incluidos dentro de las medidas de prevención para el movimiento de personas en la zona infectada de alto riesgo y, por lo tanto, se publicará una resolución de prohibición de acceso en el medio natural en estos dos municipios. Actualmente, ya son catorce los municipios con restricciones vigentes.

El Departament d'Agricultura ha convocado una reunión con los dos ayuntamientos de los municipios incluidos a la zona de alto riesgo para explicarlos las nuevas restricciones y coordinar la respuesta. Además, este viernes se ha hecho la reunión semanal con los representantes del sector porcino para trasladarlos las afectaciones de la nueva resolución y actualizar la situación.

Intensificación del dispositivo de control

En paralelo a la actualización de las zonas de riesgo, el Gobierno ha ordenado ampliar el dispositivo de actuación en consonancia con la ampliación de la zona de alto riesgo. Esto incluye un aumento de personal y medios de captura e investigación de cadáveres; nuevos medios de cierre en infraestructuras viarias como la N-2 y la B-23, y una intensificación de las medidas de control poblacional del jabalí.

La Generalitat mantiene activo el dispositivo de seguridad, formado por Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, Protección Civil y policías locales, que continúa desplegando las medidas de contención previstas: desinfecciones, recogida y gestión de cadáveres, investigación con drones y estimación de densidades de población de jabalí en la zona infectada.

Para reducir las densidades de jabalí en la zona de bajo riesgo, desde la semana pasada se han iniciado capturas en colaboración con los ayuntamientos y los colectivos de cazadores que se intensificarán esta semana. En este sentido, Ordeig ha valorado de forma «muy positiva» la colaboración de los cazadores.

El Departament d'Agricultura remarca que no se ha detectado ninguna afectación a explotaciones ganaderas, que todas las detecciones corresponden exclusivamente a fauna salvaje y que las nuevas detecciones se enmarcan dentro de la estrategia de vigilancia y rastreo desplegada en la zona.